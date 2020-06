 Ramos Allup desmiente participación de AD en el nuevo CNE

"AD no ha propuesto a nadie para formar parte del CNE írrito designado en violación de la Constitución", escribió Ramos Allup en Twitter quien afirmó que solo la AN presidida por Guaidó tiene la facultad para realizarlo.

AD no ha propuesto a nadie para formar parte del CNE írrito designado en violación de la CRBV. La AN legítima e internacionalmente reconocida presidida por el Presidente Juan Guaidó es el único organismo competente para designar el CNE.

AD no concurrirá a procesos electorales ilegítimos convocados por CNE írrito que nadie reconocerá nacional ni internacionalmente. Actual AN legítima tendrá vigencia por principio de continuidad mientras no se efectúe proceso electoral constitucionalmente válido para sustituirla.

— Henry Ramos Allup (@hramosallup) June 13, 2020