 Pompeo habló con canciller de Argentina sobre restaurar la democracia en Venezuela

“Tuve una buena conversación con el canciller Felipe Solá donde reiteramos la importancia de establecer alianzas para enfrentar al COVID-19 y tratar de restaurar la democracia en Venezuela”, expresó Pompeo en un mensaje publicado través de su cuenta oficial en Twitter.

The U.S. and Argentina are strong partners in the effort to expand prosperity and security in our hemisphere. Had a good conversation with Foreign Minister @felipe_sola to reiterate the importance of this alliance as we confront COVID-19 & seek to restore democracy in Venezuela.

