 Pizarro: Durante tres días seguidos se discute la situación venezolana en la ONU

“El día de hoy finalizó el Dialogo Interactivo entre los Estados Miembros y la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, en el que se intercambiaron opiniones, preguntas y respuestas acerca del informe presentado por la Misión la semana pasada. Y el día de mañana la Alta Comisionada para Naciones Unidas ofrecerá una actualización oral sobre la situación de Derechos Humanos, de acuerdo al mandato que le fue dado a su Oficina. Son tres días consecutivos en el que Venezuela es el centro de discusión”, afirmo Pizarro.

El Diálogo Interactivo junto a la Misión de Determinación de Derechos Humanos inició el miércoles 23 de septiembre con palabras de introducción de la presidenta de la Misión, Marta Valiñas, en las que instó al Estado venezolano a cooperar con la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos y afirmó: “Adoptamos una metodología rigorosa que incluye la recopilación de información directa de las víctimas y testigos, expedientes judiciales y otros documentos, material audiovisual debidamente analizado y verificado, e información proporcionada por integrantes de fuerzas de seguridad y servicios de inteligencia del Estado, así como por miembros de órganos judiciales. (…) Gracias a los avances tecnológicos, nuestro equipo, compuesto por profesionales altamente competentes y dedicados, hizo un trabajo excelente de recolección de dicha información, de forma segura y confidencial, incluyendo fuentes que se encuentran, en gran parte, aún dentro de Venezuela.”.

Durante la primera jornada se pronunciaron representantes de la Unión Europea, Perú (en nombre de Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú), quienes manifestaron su respaldo al informe de la Misión, establecieron que las conclusiones de la Misión son el inicio de una compleja labor de rendición de cuentas; condenaron los crímenes de lesa humanidad detallados en el informe de la Misión e hicieron un llamado a los Estados miembros para cooperar con la FFM y la Corte Penal Internacional. De igual forma solicitaron la extensión del mandato de la Misión de Determinación de los Hechos.

Ese día, participaron también Alemania, Eslovenia, Portugal, Brasil, Ecuador, Francia y Bélgica, quienes manifestaron su apoyo al pueblo venezolano y expresaron su rechazo a las violaciones de Derechos Humanos cometidas por el régimen.

La continuación del diálogo interactivo se dio este jueves a las 9:00 am hora de Venezuela. En esta ocasión intervinieron Japón, Australia, República Checa, Colombia, Suiza, Luxemburgo, Perú, Nueva Zelanda, Polonia, Reino Unido, Dinamarca, Eslovaquia, Georgia, Austria, España y Paraguay, quienes reconocieron la importante labor hecha por la Misión de Determinación de los Hechos, manifestaron su preocupación y consternación ante los detalles de las violaciones de Derechos Humanos, responsabilizaron al régimen de Nicolás Maduro de crímenes de lesa Humanidad, hicieron un llamado a la Comunidad Internacional a prestar especial atención y apoyo ante esta situación y manifestaron la importancia de renovar el mandato de la Misión y extender las investigaciones en pro de que se consiga justicia para las víctimas y se determinen las responsabilidades de cada uno de los funcionarios involucrados.

El dialogo finalizó con las intervenciones de los miembros de la Misión de Determinación de los Hechos, Paul Seils, y Francisco Cox. Seils expresó: Manifestamos, de nuevo, nuestro profundo pesar de que Venezuela no nos haya proveído información. Queremos legitimar nuestros descubrimientos en el reporte basado en investigaciones que tuvieron lugar fuera del territorio venezolano como resultado de la decisión tomada de no dejarnos ingresar al país, esto aunque no es poco común hace que nuestra labor de investigación sea más complicada. No obstante, esto no logro que no pudiéramos investigar con rigurosidad los casos de violación de Derechos Humanos”.

“Hemos formulado 65 recomendaciones precisas de acuerdo a nuestro mandato, dirigidas a la comunidad internacional y a las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela. La comunidad internacional también tiene un rol fundamental, en caso de que las autoridades decidan no realizar las investigaciones, la comunidad internacional debe analizar la posibilidad de llevar a cabo investigaciones penales en contra de los perpetradores. Asimismo, se deben recomendar por este Consejo de Derechos Humanos, nuevas investigaciones como la que se hizo en este informe. Instamos a la Fiscalía y a la Corte Penal Internacional a que tengan en cuenta la necesidad de que se haga justicia oportuna a las víctimas por lo crímenes investigados por esta misión”, finalizó Cox.

