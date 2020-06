 Parlamento venezolano asegura que Gobierno de Emergencia normalizaría suministro de combustible

La Asamblea Nacional de Venezuela afirma que un Gobierno de Emergencia Nacional, propuesto por el gobierno interino del país, podría normalizar la situación de escasez de combustible en 15 días. Así lo informa la Voz de América.

En el pasado, era improbable pensar que los venezolanos pudieran atravesar una escasez de combustible como a la que actualmente hacen frente. Hasta hace unos años las seis refinerías ubicadas en el país estaban en capacidad de producir un millón trescientos mil barriles diarios de productos refinados.

Sin embargo, actualmente no se produce un tercio de ese monto, según expertos, como consecuencia de la falta de inversión, corrupción y del despido de miles de trabajadores capacitados.

Durante un conversatorio digital sobre el tema, el presidente de la Comisión de Energía del Parlamento, Elias Matta, indicó que desde 2012 se empezó a importar gasolina, pero que actualmente el gobierno en disputa no está en capacidad de garantizar un “suministro confiable” y detalló que la instauración de un Gobierno de Emergencia, propuesto por el presidente interino Juan Guaidó y respaldado por EEUU, podría normalizar la situación en 15 días.

“Podemos inmediatamente acordar un levantamiento de la sanciones, poder traer gasolina de aquí cerquita del Golfo de México, hacer un convenio con Citgo (…) mientras paralelamente vamos recuperando el Centro Refinador Paraguaná, de manera responsable, con técnicos de verdad”, indicó Matta.

Por su parte, el economista y ex miembro de la directiva de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), José Toro Hardy, estima que la gasolina enviada por Irán no resolverá la situación por la que atraviesa el país.

“Irán no todo el tiempo va a tener excedente de gasolina para importar a Venezuela, tuvo algunos excedentes precisamente porque con la pandemia la economía se vio fuertemente afectada, el consumo disminuyó (…) pero nosotros no podemos depender de gasolina enviada de Irán porque no está en condiciones de mantener ese suministro de manera permanente”, indicó Toro Hardy.

El gobierno en disputa de Nicolás Maduro asegura trabajar para normalizar la escasez y responsabiliza a las sanciones del gobierno de Estados Unidos de la situación.

La semana pasada el gobierno en disputa anunció un plan de normalización y regularización del servicio de combustible en el país.

“Tenemos la reserva de gasolina suficiente para dar este paso gracias a Irán y gracias a mucha otra gente” dijo el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro la semana pasada al anunciar un histórico incremento en los precios del combustible.

VOA

OD