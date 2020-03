 ONU insta a liberar a los presos políticos por el riesgo ante el Covid-19

“Ahora, más que nunca, los gobiernos deberían liberar a todas las personas detenidas sin una base legal suficiente, incluidos los presos políticos y otros detenidos simplemente por expresar puntos de vista críticos o disidentes”, enfatizó Bachelet.

Cuando las personas son liberadas, deben someterse a un examen médico y tomarse medidas para garantizar que, si es necesario, reciban atención y un seguimiento adecuado, incluido el control de la salud.

“Según el derecho internacional de los derechos humanos, los Estados tienen la obligación de tomar medidas para prevenir amenazas previsibles a la salud pública y tienen el deber de garantizar que todos los que necesitan atención médica vital puedan recibirla”, concluyó Bachelet.

URGENT: UN Human Rights Chief @mbachelet urges Governments to act now to prevent #COVID19 devastating the health of people in detention and other closed facilities, as part of global efforts to contain the pandemic.



Learn more https://t.co/rnNyBisoDM#StandUp4HumanRights pic.twitter.com/xZZyqeVKwn

— UN Human Rights (@UNHumanRights) March 25, 2020