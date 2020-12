 Olivia Lozano: El régimen juega con el hambre para forzar participación en fraude del 6D

La diputada Olivia Lozano señaló que en 62% de los centros monitoreados durante los simulacros de votación se ofrecían cajas de alimentos como recompensa por participar. Igualmente se obligaba a los pensionados y jubilados a quedarse en las adyacencias de los centros a hacer bulto antes de entregarles la comida.

En rueda de prensa, la parlamentaria destacó que la dictadura usa inescrupulosamente “la vulnerabilidad del pueblo como herramienta para el fraude”. Una muestra de esto, apuntó Lozano, fueron las declaraciones de ayer de Diosdado Cabello: “Estos miserables incluso en actos de campaña advierten que no habrá comida para el que no vote. Juegan con el hambre de familias enteras sumidas en la pobreza por la corrupción”.

Durante el segundo simulacro, el Observatorio Antifraude registró “puntos rojos” a menos de 200 metros del centro de votación en 74.6% de los sitios monitoreados. Allí se solicitaba el Carnet de la Patria a los electores, instrumento primordial del régimen para el chantaje y la intimidación.

La red de más de mil monitores antifraude documentó que en 87,6% de los centros observados se usaron recursos del Estado para movilizar a los electores. “Un acto de corrupción grotesco”, denunció el diputado Ivlev Silva, miembro de la Comisión Permanente de Política Interior. El parlamentario también destacó la realización de campaña a favor del PSUV dentro de los centros de votación, bajo la mirada complaciente de efectivos del Plan República y funcionarios del CNE.

Silva cuestionó que en plena pandemia por covid-19 no se cumplan estrictamente las recomendaciones para evitar el contagio y que “shows” como los del gobernador Rafael Lacava, quitándose el tapabocas y lanzándolo al público, no tengan una sanción. “Son unos irresponsables. No les importa que la gente se enferme… quieren mantenerse en el poder a cualquier precio”.

Ante las intenciones del régimen de seguir adelante con el fraude del 6D, Silva llamó a los ciudadanos a no participar: “Defendemos el voto, pero esto no es una elección. No puede decirse que es abstención… Es no apoyar una farsa en la que todas las opciones son de Maduro”. Para concluir, los parlamentarios invitaron a los ciudadanos a expresarse en la consulta popular del 12 de diciembre: “Seguiremos luchando, denunciando irregularidades y exigiendo elecciones justas y transparentes”.

Fuente: Presidencia

MV