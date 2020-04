 Obama apoya la candidatura de Biden en un intento por unir a los demócratas

El expresidente de EE.UU. Barack Obama expresó este martes su apoyo a la candidatura a la Casa Blanca del que fuera su vicepresidente Joe Biden, en un gesto para unir a los demócratas de cara al enfrentamiento con el actual mandatario, Donald Trump, en las elecciones de noviembre.

"Si hay algo que hemos aprendido como país en momentos de gran crisis es que el espíritu de velar por los demás no puede limitarse a nuestros hogares, nuestros lugares de trabajo, nuestros vecindarios o nuestras casas de culto. También tiene que reflejarse en nuestro Gobierno nacional", dijo Obama.

I’m proud to endorse my friend @JoeBiden for President of the United States. Let's go: https://t.co/maHVGRozkX

— Barack Obama (@BarackObama) April 14, 2020