 Michael Kozak: Venezolanos merecen una vía viable y pacífica hacia la democracia

Michael Kozak, escribe en su cuenta personal de twitter que el último informe de @UNHumanRights "Venezuela demuestra una vez más que Maduro y sus títeres no están dispuestos a proteger los derechos humanos."

De igual manera expresa la importancia de seguir el camino establecido en el marco de la transición democrática.

Expresiones de preocupación y crítica a nivel nacional e internacional, se generan posterior a la presentación el más reciente informe de la Oficina de Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) sobre la independencia del sistema judicial venezolano.

Australia, Luxemburgo, Eslovenia, Georgia, y Czechia detallaron su alarmante inquietud por la grave situación de derechos humanos que se vive en el país sudamericano, los constantes atropellos contra los miembros de la Asamblea Nacional y aquellos que no comulguen con los ideales políticos del régimen liderado por Nicolás Maduro.

The latest @UNHumanRights report on #Venezuela proves yet again that Maduro & his puppets are unwilling to protect human rights. Venezuelans deserve a viable and peaceful path to democracy and prosperity, as outlined in the Democratic Transition Framework. https://t.co/qhFjoJg01z

