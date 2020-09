 Michael Kozak: “La comunidad internacional no se dejará engañar”

"La última táctica de Maduro para hacer que las próximas elecciones parezcan "libres y justas" es, en primer lugar, liberar condicionalmente a algunos presos políticos encarcelados injustamente", dijo Kozak.

Maduro's latest ploy to make upcoming elections appear "free and fair" is to conditionally release some political prisoners unjustly jailed in the first place.



Political prisoners aren't free when subject to harassment and coerced to provide cover for a farcical election. — Michael G. Kozak (@WHAAsstSecty) September 1, 2020

Expresó que los presos políticos no son libres cuando son objeto de acoso y coaccionados para proporcionar cobertura a una elección absurda.

"No olvidemos que Maduro sigue deteniendo arbitrariamente a cientos de presos políticos. Ni el pueblo venezolano ni la comunidad internacional se dejarán engañar por estos actos simbólicos y transparentes. La democracia solo puede prevalecer cuando se cumplen todas las condiciones para elecciones libres y justas", advirtió.

Let's not forget that Maduro continues to arbitrarily detain 100's of political prisoners. Neither the Venezuelan people nor international community will be fooled by these token & transparent acts. Democracy can only prevail when all conditions for free & fair elections are met. — Michael G. Kozak (@WHAAsstSecty) September 1, 2020

Reiteró que para unas elecciones libres y justas, Maduro debe

- Levantar la prohibición de partidos políticos y candidatos

- Respetar la libertad de expresión de los venezolanos

- Fin de la censura

- Disolver sus escuadrones de la muerte

- Proporcionar una comisión electoral honesta e independiente

- Permitir observadores electorales internacionales independientes

For free & fair elections Maduro must:

Lift ban on political parties & candidates

Respect Venezuelans’ freedom of speech

End censorship

Disband his death squads

Provide for honest, independent electoral commission

Welcome independent international election observers — Michael G. Kozak (@WHAAsstSecty) September 1, 2020

YS/Informe21