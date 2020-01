 Michael Kozak: Cuba no es la solución para Venezuela, es el problema

El diplomático indicó vía Twitter que "si Cuba realmente quisiera ayudar al pueblo venezolano, comenzaría por sacar a sus torturadores y a sus agentes de contra-inteligencia del país".

En otro mensaje Kozak señaló que "en 2019, el Instituto CASLA (que tiene como objetivo el estudio de América Latina) recibió información sobre 83 víctimas de presuntos abusos de derechos humanos en el país. 100% de las víctimas fueron torturadas en centros de detención o zonas militares y luego fueron trasladadas a centros secretos de tortura. Venezuela sufre bajo golpe de estado de Castro".

