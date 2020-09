 Marco Rubio instó a no dejarse engañar por el régimen tras indulto a opositores

Rubio aseguró que Maduro solo busca legitimar su farsa electoral.

“No se deje engañar por estas tácticas manipuladoras cuya única intención es legitimar las próximas elecciones fraudulentas”, dijo el representante estadounidense a través de su cuenta personal de Twitter.

Asimismo, el Senador recordó que la dictadura “indultó” a un grupo de presos políticos que nunca debieron estar tras las rejas porque nunca cometieron ningún delito.

Este lunes, el régimen de Nicolás Maduro anunció les concedía un indulto “presidencial” a más de 100 miembros de la democracia venezolana que se encontraban secuestrados por la dictadura o exiliados.

#Maduro has “pardoned” a group of political prisoners of crimes they didn't commit. Don't fall for these manipulative tactics whose only intent is to legitimize an upcoming fraudulent election.

— Marco Rubio (@marcorubio) September 1, 2020