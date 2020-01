 Macron apoya la convocatoria de comicios presidenciales libres en Venezuela

"Francia apoya la organización rápida de una elección presidencial libre y transparente. Respetamos la soberanía y la libertad del pueblo venezolano y nos mantenemos a su lado ante la crisis humanitaria que padece", dijo en Twitter.

Macron se pronunció tras haberse reunido en el Palacio del Elíseo con Guaidó, que este viernes continuó en Francia una gira europea emprendida para lograr un cambio en Venezuela y que este sábado proseguirá en España.

La France soutient l’organisation rapide d’une élection présidentielle libre et transparente. Nous respectons la souveraineté et la liberté du peuple vénézuélien et nous restons à ses côtés face à la crise humanitaire qu’il subit. https://t.co/QMdqtwxMDk

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 24, 2020