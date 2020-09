 LVL sobre las protestas en Venezuela "reprimirlas es una acción bárbara..."

Con tan solo tres tweets contundentes el presidente de la popular encuestadora expresa que reprimir las protestas es "una acción bárbara, típica de las autocracias buscando generar miedo".

Defendió a su vez el derecho a la manifestación y protesta como un venezolano más que hace su vida dentro del país.

¿Es que no tiene derecho a protestar quien no tiene agua, luz, gasolina y cuyo ingreso está pulverizado, su libertad política y de expresión coartadas y no tiene instituciones creíbles donde exigir sus derechos? Entonces ¿a qué se refiere el derecho constitucional a la protesta?

— Luis Vicente Leon (@luisvicenteleon) September 27, 2020