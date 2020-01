 La extrema derecha gana visibilidad en la política peruana

Aunque históricamente en Perú no han existido agrupaciones legales que ocupen este espectro político, más allá del partido fascista Unión Revolucionaria de los años 30, en los últimos meses se ha acentuado un abierto discurso ultra conservador.

Este se centra en un mensaje "pro-familia", contra casi todas las reivindicaciones del feminismo, la igualdad de género y el aborto, y en firme rechazo a lo que denominan "ideología de género".

Un discurso conservador

En el escenario disperso de la política peruana, en el que una veintena de partidos y agrupaciones participan en las elecciones legislativas extraordinarias, el conservadurismo está representado, principalmente, por el partido Solidaridad Nacional (SN), fundado por el exalcalde de Lima Luis Castañeda.

Con el fujimorismo con perfil bajo, consciente de que su capital político le otorgará sin mucho esfuerzo varios escaños en el nuevo Congreso, ha sido SN quien ha alcanzado notoriedad con su extremismo político pese a que Castañeda se apartó del grupo mientras es investigado por presunta corrupción por el caso Lava Jato.

Su nuevo líder, el empresario y miembro del Opus Dei Rafael López Aliaga, se declara como un político "pragmático", contrario al aborto, la legalización de la marihuana y el matrimonio homosexual.

López Aliaga, quien no es candidato en las legislativas, anunció el pasado 12 de enero su intención de postular a las presidenciales de 2021 ya que, según declaró en el programa Panorama, durante sus recorridos le dicen que se necesita "que alguien sacrifique su trabajo y su carrera y se dedique al país".

El político afirma que quiere ser "el Bolsonaro peruano".

Un cóntel explosivo

Los representantes de esta posición política califican a sus opositores de terroristas y comunistas, llaman "dictador" al presidente Martín Vizcarra y aluden a un supuesto vínculo con el régimen de Nicolás Maduro, a pesar de que el gobernante peruano es uno de los principales opositores a las políticas del venezolano.

SN, que en los sondeos aparece con pocas opciones de acceder al próximo Congreso, se ha nutrido de un discurso que comenzó a manifestarse en 2016 con la aparición del movimiento "Con mis hijos no te metas", cuya bandera tomaron los representantes más radicales del fujimorismo en el parlamento disuelto el pasado 30 de septiembre por Vizcarra.

Algunas de ellas ocupan ahora las primeras posiciones en SN, como Rosa Bartra, quien señala en Twitter que este domingo los peruanos tienen "la gran oportunidad de optar por recuperar la democracia, por defender la vida, la familia, nuestra seguridad, la educación de nuestros niños de esta perversa ideología que se pretende imponer para destruir su inocencia".

"Me han agraviado de todas las formas. En esta campaña muchísimo más. Soy agraviada todos los días, pero si me van a agraviar por defender a la familia, por defender a los niños y a mi patria, más dura me voy a poner", remarcó esta candidata, que en sus carteles afirma que es "antipática para los comunistas".

A tono con estos planteamientos, la excongresista fujimorista y también candidata por SN, Nelly Cuadros, organizó este mes el "Encuentro Internacional: Unidos por la familia y por tus hijos contra la ideología de género", con expositores de varios países y que, según comentó la revista Caretas, "pretendió crear una pátina de barniz intelectual alrededor de los ultra conservadores".

Un tema polémico

El tema ha comenzado a tener tal trascendencia en el país que en las últimas semanas numerosos intelectuales, analistas y periodistas le han dedicado columnas de opinión que intentan explicar su irrupción en la política nacional.

Al respecto, la historiadora Carmen Mc Evoy considera que se trata de una "ultraderecha totalmente vaciada de ideas y proyectos", mientras que el también historiador Nelson Manrique habla de un "neo fujimorismo" que ha dejado de lado la alternativa de convertirse en una derecha popular "que el país necesitaba".

Más allá de las opiniones personales, durante esta campaña electoral SN ya ha sido multada por el Jurado Electoral con 344.000 soles (unos 104.000 dólares) por difundir un video de campaña en el que muestra a políticos como el presidente Vizcarra, con terroristas como el líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán.

El organismo también le ordenó a este partido que emita una disculpa pública al candidato izquierdista Julio Arbizu tras haber sufrido un ataque discriminatorio, decisión que apelaron asegurando que el jurado electoral "actúa en forma parcial a favor de algunas organizaciones políticas".

Otras propuestas

En esta campaña también participa el partido Contigo, que reúne a personajes que llegaron al Congreso en 2016 tras la elección del economista Pedro Pablo Kuczynski, el antecesor de Vizcarra.

Su líder visible es Salvador Heresi, exministro de Justicia de Vizcarra, a quien ahora considera un "golpista", y quien a manifestado su admiración por el partido español Vox y su presidente, Santiago Abascal.

Heresi señala que su partido busca "cambiar el debate del enfoque de género por el enfoque de familia" y lleva una propuesta "contra la violencia intrafamiliar que condene con severidad todos los delitos, desde el aborto hasta los feminicidios, con penas severísimas que vayan inclusive a la cadena perpetua".

Pero el discurso radical no es solo patrimonio de la derecha, sino también de agrupaciones populistas y nacionalistas como el partido Unión Por el Perú (UPP), que también fue sancionado por un video en el que proponía fusilar a las autoridades corruptas.

Aliada con el exmilitar Antauro Humala, un hermano menor del expresidente Ollanta Humala que cumple 19 años de cárcel por haber liderado una rebelión en 2005, UPP fue reconvenida para que se deje de expresar "un extremismo que no es compatible en un Estado de derecho" en Perú.

EFE / MV