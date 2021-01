 La estrategia de la Unión Europea para Venezuela

Justo después de la instalación de la nueva Asamblea Nacional en Venezuela, la Unión Europea emitió un comunicado en el que describía a Juan Guaidó como líder destacado de la oposición. Y si bien no lo reconocía más como presidente encargado, afirmaba que el legislativo electo en 2015 habría terminado sus funciones.

El catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, José Antonio Sanahuja, explicó en entrevista con Venezuela 360, por qué la institución habría dejado de percibirlo como presidente encargado: “No es un acto que dependa de la voluntad arbitraria de la UE. No hay base legal para argumentar lo contrario. La UE no anda reconociendo gobiernos sin base constitucional en un país o en otro”.

Por otro lado, Javier Zarzalejos, director de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, defendió la continuidad de Guaidó en el cargo: “Guaidó es reconocido como la personalidad clave en la oposición democrática y el interlocutor cualificado de la UE”.

Como respuesta al comunicado, el despacho de Guaidó publicó una nota de prensa agradeciendo a la UE el rechazo a los pasados comicios y que la institución hiciera un “reconocimiento explícito” de su persona. Por otro lado, el canciller del gobierno en disputa, Jorge Arreaza, retuiteó un mensaje de una analista política que comentó el hecho de que la UE evitara pronunciarse sobre el estatus de Guaidó.

El reto de la Unión Europea

A juicio de los expertos, la Unión Europea se sigue enfrentando al reto de establecer nuevas estrategias de negociación para que tengan lugar unas elecciones que cumplan con los estándares internacionales de transparencia.

“La UE no es equidistante, tiene una posición clara. Quiere la recuperación de la democracia en Venezuela, pero el hecho que quiera una solución democrática no significa que tenga que aceptar las estrategias que en determinado momento ha planeado la oposición, de derrocamiento violento del gobierno”, dijo Sanahuja.

Cambio de administración en EE.UU.

Por otro lado, el próximo 20 de enero Joe Biden se convertirá en el presidente de Estados Unidos. Según los expertos, el cambio de administración podría acercar posturas entre la UE y ese país con respecto a Venezuela.

“Si EE.UU. y la UE unen sus esfuerzos en una estrategia común, creo que ahí está una gran parte de la solución a esta pesadilla”, comenta Zarzalejos.

En el pasado, ambas potencias tomaron rumbos distintos a la hora de mediar en el país caribeño, tal y como explica Sanahuja: “EE.UU. ha alentado a los sectores más duros de la oposición. Ha alimentado la fantasía que podía haber un derrocamiento y que la oposición se quedaría con todo el poder. El 20 de enero puede ser importante para acabar con esta fantasía y dar un baño de realidad a los actores venezolanos respecto lo que hay que hacer”.

Representantes del gobierno encargado de Guaidó han tenido acercamientos con integrantes de la nueva administración Biden-Harris. Afirman que siguen afinando estrategias de conformidad con todas las partes. VOA

EA