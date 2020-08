 Kozak: “Maduro ha desmantelado instituciones democráticas e infraestructura”

"En enero de 2019 Maduro reclamó ilegalmente la presidencia de Venezuela”, indicó Kozak en un mensaje divulgado a través de Twitter.

El funcionario estadounidense explicó que desde entonces Maduro “ha desmantelado las instituciones democráticas de Venezuela, la economía e infraestructura a través del abuso de los poderes del Estado y mediante alianzas con naciones incluyendo a Cuba, Rusia, Irán y China”.

Con Información de Presidenciave

Informe21/LJ

In January 2019 Maduro illegally claimed the presidency of Venezuela. Since then he's dismantled Venezuela’s democratic institutions, economy & infrastructure through abuse of state power & via alliances w/ nations including Cuba, Russia, Iran, & China. https://t.co/Q0UcljcpV5

