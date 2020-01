 Juan Pablo Guanipa convoca desde el Zulia a una “rebelión de la Constitución venezolana”

Este sábado el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, luego de su llegada al Zulia, convocó a todos los venezolanos, y en especial a los zulianos, a una “rebelión de la Constitución” y aseguró que “tenemos una Constitución que hemos respetado, ahora quienes se han llamado padres de esa Constitución la han violado constantemente, esa Constitución es letra muerta; por eso nosotros estamos diciendo que tenemos que hacer una rebelión de la Constitución venezolana y ese esfuerzo lo vamos a hacer”.

Indicó que este año la política de la Unidad Democrática es incrementar la presión y que para ello han logrado comunicación directa con diversos países del mundo que respaldan la lucha democrática de Venezuela y para ello pidió el apoyo del pueblo venezolano.

Asimismo, el diputado aseguró que seguirán luchando por los espacios de la Asamblea Nacional. Sin embargo, dejó claro que “no nos podemos agotar únicamente en esa lucha, seguiremos luchando por la integridad e institucionalidad de la Asamblea y por devolver la soberanía a Venezuela, a través de la designación de un nuevo CNE para lograr elecciones presidenciales libres”.

Por otra parte, el gobernador legítimo del Zulia, hizo un llamado a los zulianos a dar “nuestro esfuerzo, nuestro concurso, nuestra disposición, nuestra voluntad para poder vencer a esta dictadura y una de las herramientas que tiene este país para poder vencer a la dictadura se llama Primero Justicia”.

En tal sentido, se refirió a la traición de un pequeño grupo de diputados, quienes “tuvieron un precio, quien tiene precio no cabe en Primero Justicia. Nosotros hemos estado siempre comprometidos con Venezuela y si un grupo pequeño de diputados por dinero tomaron la decisión de abandonar la lucha por la libertad, que asuman ellos su responsabilidad, ellos son marionetas, son títeres de Nicolás Maduro. Ayer el diputado Marquina demostró con un audio que quien está detrás de todo es Nicolás Maduro”.

Calificó a Parra, Pérez y Brito, como traidores, cinco veces traidores, a los estados que los eligieron, al partido que lo postuló, a la patria venezolana, a sus familias y a la amistad que les brindó el partido. “Ustedes van al basurero de la historia, no se les ve la cara de la mierda que tienen encima”, afirmó.

Destacó que Primero Justicia está radicalmente en contra de esta dictadura y por eso los persiguen. “Por eso esa actitud de intentar acabar con Primero Justicia, pero yo puedo decirles, podrán llevarse la tarjeta, podrán llevarse unas siglas, pero no se llevan nuestra conciencia, no se llevan nuestra voluntad, no se llevan nuestras ganas, no se llevan nuestro compromiso con Venezuela”.

“Vamos a demostrar que no somos producto de un decreto, de un papelito, que a nosotros no nos quitan el partido por una decisión de ese TSJ ilegítimo, que este partido está lleno de sangre venezolana y en este caso de sangre zuliana que está dispuesta a derramarse por la libertad de Venezuela”, reiteró.

También, el legislador zuliano enfatizó que “aquí hay Primero Justicia para rato y que nosotros vamos a seguir impulsando todos los procesos para incrementar la presión política, social, institucional, militar e internacional que se pueda desarrollar hasta lograr que haya un clima que permita un cambio en Venezuela”.

Por su parte, el dirigente juvenil, Ybrahim Gutiérrez, ratificó el respaldo al partido de más de 100 dirigentes zulianos. “La insistencia de la dictadura de acabar con Primero Justicia habla, sin duda alguna, de nuestro compromiso con Venezuela, del real compromiso de nuestros dirigentes de cambiar nuestro país. Quienes decidieron complacer y cohabitar con el régimen, 30 millones de venezolanos tenemos la responsabilidad de hacerles un señalamiento profundo, que son unos traidores a Venezuela y a los años de lucha y nada de eso nos hace claudicar”. NP

IR