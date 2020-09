 James Story: Todas las opciones siguen estando sobre la mesa

En una reunión virtual sostenida este jueves con el presidente Encargado de Venezuela, Juan Guaidó, Story sostuvo que aún hay mucho trabajo que hacer sobre el campo político.

"Hay mucho trabajo que hacer en el campo, con las bases, en los movimiento cívicos y sociales. Claro que todas las opciones están y estarán sobre la mesa", sostuvo James Story.

El representante de EEUU para Venezuela dijo que este debe ser el "plan A", fortalecer la unión dentro del país "aunque haya sido rechazado por algunos" en referencia a los pronunciamientos en días pasados de María Corina Machado y Henrique Capriles quienes discrepan de los métodos ejercidos por Guaidó y su equipo.

Bono "Héroes de la Salud

El presidente Juan Guaidó hizo un llamado a los trabajadores de la salud de Venezuela a estar pendientes desde este viernes empezaría a repartir el apoyo económico en divisas.

"A los héroes de la salud, atentos a partir de mañana, que ya termina la fase de apertura de cuentas y viene la fase para que puedan ser beneficiarios del bono. Estamos en estudio de como ampliar el apoyo", señaló Guaidó.

Aseguró que actualmente al menos 70.000 personas están abriendo una cuenta en dólares.

"Hemos ideado un proceso para que no pase por la dictadura y la banca nacional para que no sea arrebatado y no se les transforme de manera inconsulta en bolívares", adelantó Guaidó sobre el bono.

Informe21 / MV