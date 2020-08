 Humberto Prado exigió la liberación de los presos políticos ante brote de COVID-19

Luego de la confirmación del fallecimiento de Echegaray por parte de José Manuel Olivares, diputado y Comisionado del gobierno interino para la salud, el Comisionado Prado, junto a un grupo de defensores de DDHH y familiares de varios detenidos, se acercaron la mañana de este sábado 08 de agosto hasta la sede de El Helicoide, en busca de información de la situación en la que se encuentran los privados de libertad dentro de estos calabozos y exigir que se respeten los derechos de los mismos.

El Comisionado Prado expresó que teme por la vida de los presos políticos que están detenidos en el Sebin, Helicoide y Plaza Venezuela. “Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los DDHH de las Naciones Unidas (ONU), exigió la libertad de todos los presos políticos. Si Venezuela está sentada en el Consejo de Derechos Humanos tienen que liberar a todos los presos políticos”, aseveró Prado.

Expresó que “es notorio, público y comunicacional que en la mayoría de los calabozos policiales los presos tienen COVID-19. Existen 49 casos de Coronavirus en las mazmorras del país, lo que pone en alto riesgo de muerte a quienes están encerrados en las cárceles en condiciones muy cuestionables, algunos de ellos con deficiencias de salud”, aseveró Prado.

Asimismo, exigió que mejoren las condiciones de los presos, ya que se encuentran hacinados y se les vulneran los derechos. “Los privados de libertad no reciben un trato digno, no cuentan con servicios básicos como agua, alimentación, no tienen derecho a la recreación, al estudio”, detalló.

Agregó que “en Venezuela no hay retardo procesal. Es un retardo criminal. Hay que llamar a la reflexión.Así como liberan a presos comunes, tienen que liberar a los presos políticos”.

Reinaldo Marrero, hermano de Roberto Marrero, quien está detenido desde comienzos del 2019 y era el jefe de despacho del presidente (E) de Venezuela, Juan Guaidó, indicó este sábado que su hermano, el jefe de despacho de la presidencia encargada de Venezuela, Roberto Marrero, cumplió este sábado 506 días secuestrado por la dictadura de Nicolás Maduro.

El dirigente político indicó que se encuentra preocupado ya que su hermano padece de asma e hipertensión, por lo que al mantenerlo detenido arbitrariamente en el Helicoide sin ningún tipo de cuidado ponen en riesgo su salud ante la pandemia del COVID-19.

Aseguró que “siete personas tienen un estado de salud grave en el Sebin-Plaza Venezuela. No podemos ver a nuestros familiares desde el mes de marzo. Estamos exigiendo que nos dejen ver a nuestros parientes. No conocemos sus condiciones de salud”.

Finalmente, Marrero señala que la información que dan las autoridades del Sebin es muy escasa. “Queremos saber de nuestros familiares. Estaremos acá hasta que consigamos información. Al no dar oficialmente ninguna noticia sobre estas personas nosotros estamos pensando mal sobre el estado de salud de nuestra familia”, detalló.

Con información de Presidencia VE

IR