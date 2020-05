 Guillermo Palacios: Se demostró que fueron torturados salvajemente por el FAES y la GNB los detenidos en Barquisimeto

Así lo informó el diputado a la Asamblea Nacional por el estado Lara, Guillermo Palacios, quien señaló, que en total son 25 personas privadas de su libertad por los cacerolazos y protestas del 19 y 20 de mayo en Lara, 13 del Municipio Moran, 7 del Municipio Torres y 5 de Iribarren.

“Lo grave es que a pesar de que la juez ordenó que los detenidos del Municipio Torres fuesen examinados por el médico forense, no los han querido llevar del centro de reclusión de la GNB, con el argumento de que eso no es prioritario, cuando sabemos que no quieren que se sepa que los muchachos fueron salvajemente torturados, como en principio habíamos denunciado, porque los familiares así lo manifestaron”.

Explicó que, en el caso de los detenidos de Barquisimeto, a quienes les dictaron privativa de libertad este sábado 23 de mayo, sin haber cometido delito, fueron recluidos en la cárcel del FAES, donde fueron golpeados y humillados.

“Uno de ellos, el joven Giovanni Meza convulsionó durante la audiencia de este sábado, por lo que la juez ordenó llevarlo al Hospital Central Antonio María Pineda. De allí lo refirieron a un centro de salud privado para realizarle unos exámenes, entre ellos una radiografía de tórax, la cual arrojó que el joven tiene cinco costillas rotas. Lo que evidencia las torturas de que han sido objeto los detenidos en todo este proceso”, reveló el diputado larense.

Reiteró que este caso lo van a consignar ante la Comisión Permanente de Política Interior de la Asamblea Nacional, para abrir una investigación y remitir un informe sobre este nuevo caso de torturas, contra quienes se atreven a protestar por la situación de los servicios públicos y todas las calamidades que están enfrentando los venezolanos, por culpa de este régimen y su modelo fracasado y hambreador. NP

IR