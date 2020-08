 Guaidó reitera que la oposición no participará en las elecciones del #6Dic

“Ya el Pueblo lo sabe, pero no está de más recordárselo a la dictadura: no vamos a participar en fraudes, como no participamos en la farsa de 2018”, dijo el mandatario a través de su cuenta personal de Twitter.

Asimismo, recordó que para derrocar al régimen de Maduro y sus aliados se necesita ejercer la mayoría de una manera estratégica. Explicó que hay que movilizar a los venezolanos hacia una ruta que facilite la transición hacia la libertad de Venezuela.

El mandatario expuso que el siguiente paso es reconstruir el Pacto Unitario entre los partidos políticos democráticos e impulsar el Gobierno de Emergencia Nacional.

“Vamos a luchar por un desenlace y una transición. Eso pasa por tener claras las condiciones mínimas de un proceso electoral”, agregó.

Guaidó reiteró que las condiciones centrales para tener unas elecciones viables son:

- Tener un Consejo Nacional Electoral independiente y electo por la Asamblea Nacional.

- Participación plena de todos los partidos políticos.

- Devolver los símbolos de los partidos a sus legítimos líderes.

- Ofrecer un calendario electoral para unas votaciones presidenciales y parlamentarias.

- Observación internacional.

“Esa es nuestra lucha: poner fin a la usurpación, instaurar la transición con un gobierno de emergencia y tener elecciones libres. Vacilar es perdernos”, concluyó.

— Juan Guaidó (@jguaido) August 12, 2020

