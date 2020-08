 Guaidó: Farsa electoral del #6Dic hay que derrotarla en la calle, por vías diplomáticas y políticas

Hizo un llamado a la ciudadanía, líderes políticos democráticos, gremios sociales y sindicales del país a unir esfuerzos para enfrentar a la dictadura. “En este momento los necesitamos a todos a Henrique Capriles, Maria Corina Machado, Leopoldo López, Juan Pablo Guanipa, Julio Borges”.

Guaidó reiteró que la presión diplomática y política contra el régimen no es suficiente, y planteó que para sumar más presión se debe ejecutar acciones políticas, movilizaciones de calle y ampliar la coalición internacional.

Argumentó que, no es, ni existirá abstención, porque no hay proceso electoral planteado en Venezuela y explicó que la no participación activa, se ejerce de cara a recuperar nuestros derechos, sumada a la ofensiva política diplomática internacional, el pacto unitario, relanzamiento y acompañamiento de emergencia internacional para presionar a la dictadura”.

El presidente reiteró que la exigencia para la realización de elecciones libres, justas y verificables debe estar enmarcada en cinco elementos centrales, que configurarían una elección competitiva que, sin duda, arrasaría la opción democrática en Venezuela: Independencia del Consejo Nacional Electoral (CNE), el cual por orden constitucional debe ser electo por la Asamblea Nacional; garantizar el derecho a elegir y ser elegido a los ciudadanos que están dentro y fuera del país; cronograma de elecciones presidenciales y parlamentarias y por último, observación internacional.

“Hoy, en Venezuela la lucha democrática, es por lograr que decidamos y elijamos el rumbo que le damos dar a Venezuela, según nuestra Constitución, el cual ha sido vulnerado y secuestrado por una dictadura que amenaza a los venezolanos y la región”, acotó.

Afirmó que a pesar que la dictadura intentó a través de sobornos, extorsión, persecución y conseguir secuestrar el parlamento militarmente, no pudo quebrar ni dividir a la Unidad y la unión en Venezuela.

Celebró “profundamente” que luego de una sustanciosa deliberación y la unión absoluta de todos los factores, “lográramos suscribir el pacto unitario nacional”, remarcó.

Guaidó, que en ese consenso de los factores democráticos se concluyó de manera categórica y absoluta, que no se puede participar en una "farsa electoral y no se pude dar cabida a un fraude por parte de la dictadura”.

Centro de Comunicación Nacional

OD