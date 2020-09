 Guaidó en la ONU: Solicito que evalúen la responsabilidad de proteger a los venezolanos

En una teleconferencia, y a propósito de la celebración de la 75 Asamblea General; Guaidó dijo que “de la mano” de aliados internacionales se han empleado mecanismos de “diplomacia preventiva” durante estos años, pero se ha “llegado casi al final de la escalada que trazan los pilares de la responsabilidad para proteger sobre mecanismos pacíficos y diplomáticos”.

Entre las acciones emprendidas mencionó las sanciones económicas individuales a los responsables de las “atroces violaciones de Derechos Humanos”, la denuncia contra el régimen de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional (CPI), entre otras.

“Elevo solicitud también al Secretario General de la Organización de Naciones Unidas para que movilice la voluntad política de los Estados Miembros para restaurar efectivamente la soberanía en Venezuela y poder proteger al pueblo civil de las atrocidades de un régimen criminal. Honorable señor Guterres, como bien usted indicó en el año 2018, durante el debate de la Asamblea General sobre la Responsabilidad de Proteger de los Estados: ‘los principios fundamentales significan poco si no se aplican cuando más se necesitan’. Hoy en Venezuela, es cuando más se necesitan”.

Asimismo, el Presidente del Gobierno interino, dijo en su mensaje que pedía “personalmente” a todos los representantes de la ONU, pero en especial a los del Consejo de Derechos Humanos, que lean el “Informe Detallado de la Misión Independiente de Verificación de Hechos”, para que conozcan los testimonios de las víctimas y les pongan cara a la tortura sistemática cometida por la dictadura en Venezuela; y luego de que hagan eso, “quedará en sus manos considerar proceder junto a sus gobiernos para denunciar a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad contra la población civil de Venezuela”.

“Yo, como representante legítimo del Estado venezolano tengo la responsabilidad de proteger a los venezolanos, pero la organización criminal que lidera Nicolás Maduro ostenta de facto el control efectivo sobre el territorio nacional, a través del uso ilegítimo de la fuerza. Ante esta realidad, y la responsabilidad del cargo que ostento, debo pedirles hoy alinear los esfuerzos de asistencia internacional para restablecer la soberanía efectiva en Venezuela, y proteger a la población civil desarmada, ante la comisión sistemática y reiterada de crímenes de lesa humanidad a manos del régimen dictatorial que usurpa la presidencia de Venezuela”.

Violar DDHH, requisito del régimen

En su alocución, Guaidó denunció que violar sistemáticamente DDHH en Venezuela es un requisito para formar parte del régimen que encabeza Nicolás Maduro.

También hizo un llamado a la reflexión en cuanto a que después de conocerse el demoledor Informe de la Misión de la ONU, la dictadura ocupe una silla en el Consejo de Derechos Humanos de la organización.

“Nicolás Maduro ha hecho que violar Derechos Humanos sea un requisito para formar parte de su régimen; y sin embargo, es Nicolás Maduro quien envía a su representante ante el Consejo de Derechos Humanos y difunde mentiras. Que sea Maduro quien ocupe esa silla en el Consejo de Derechos Humanos debe ser otro llamado a la reflexión de este cuerpo, y sobre lo que representamos como sociedad global”.

Guaidó pidió a quienes respaldaron o aún respaldan al régimen a que rectifiquen y que colaboren para poner fin “al terror” que impone en Venezuela el dictador y violador de Derechos Humanos, Nicolas Maduro. Dijo que aún y cuando los venezolanos han resistido, sobrevivido, construido mayoría, y se han ganado el reconocimiento del mundo en su lucha; “hoy más que nunca necesitamos ayuda”.

El Presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó, aprovechó la oportunidad para denunciar ante el mundo que “todas las acciones del régimen están orientadas a aniquilar cualquier voz disidente, cualquier fuerza política contraria, cualquier consciencia que quede libre”.

Asimismo, denunció que



el territorio nacional es usado para auspiciar operaciones de organizaciones criminales nacionales y trasnacionales de tráfico de drogas, armas y de personas.

“Maduro no sólo no quiere respetar y defender los Derechos Humanos; tampoco puede. No puede proteger a las víctimas de las consecuencias de sus propios crímenes porque fue él quien, en los últimos siete años, lideró un proyecto político que se ha mostrado incapaz de atender la crisis de los servicios públicos. Hoy, por ejemplo, sólo se está suministrando el 8% de la gasolina que necesita el país para moverse, y se la reparten entre los jerarcas de la dictadura, un país con una de las empresas petroleras más grandes e importantes del mundo”.

Fraude el 6D

El Presidente encargado de Venezuela ratificó el señalamiento de “fraude” que pretende cometer la dictadura el próximo 6 de diciembre para usurpar el Parlamento nacional.

Dijo que desde las fuerzas democráticas en compañía de los venezolanos se han promovido todas las iniciativas establecidas en la Constitución, pero las mismas han sido bloqueadas por el régimen. Recordó que se han establecido procesos de diálogo con mediadores internacionales creíbles; también se han convocado a procesos de reconciliación y amnistía; por lo que nadie puede decir que se han quedado de “brazos cruzados en ningún momento”.

“Su última propuesta (en referencia a Maduro) para socavar aún más la democracia en Venezuela es la convocatoria a un proceso ilegal y fraudulento de elecciones parlamentarias, pretendiendo eliminar a las fuerzas legítimas de la Asamblea Nacional, el único pilar legítimo que se mantiene de pie en Venezuela, el cual hoy tengo el orgullo de representar y el compromiso de defender”.

Finalmente, Guaidó destacó que los venezolanos agradecen a quienes no se han mantenido indiferentes ante la tragedia que viven; y a quienes los han acompañado en las horas más oscuras del país.

