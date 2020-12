  Fincheltub: Tenemos que seguir protestando hasta lograr la libertad

Tras el apoyo contundente de gobiernos democráticos del mundo a la Consulta Popular, al gobierno interino de Juan Guaidó y el rechazo absoluto a la farsa del 6 de diciembre, Fincheltub destacó que “a la comunidad internacional siempre se la hará más fácil apoyar nuestra causa si los venezolanos manifestamos nuestra voluntad de cambio”.

Es por ello que su llamado es a no dejar de participar y a no rendirse. “No podemos rendirnos ahora. No ahora, cuando después de tantos años hemos logrado el apoyo internacional que tanto necesitamos. Tenemos que seguir manifestándonos y protestando para que el mundo no le quede la menor duda de que nos negamos a vivir en dictadura y no descansaremos hasta lograr una Venezuela libre”.

Fincheltub recordó cómo ha sido la lucha de los venezolanos ante los obstáculos, la persecución, las violaciones a los derechos humanos por parte de Nicolás Maduro y la difícil decisión que le ha tocado tomar a más de 4 millones de venezolanos al dejar el país y separarse de las familias.

“Cuando recuperemos nuestra libertad recordaremos que nunca fue fácil pero que valió la pena luchar, valió la pena nunca rendirnos. Nos ha tocado sobreponernos a dificultades que nunca imaginamos empezar de cero, dejar nuestra familia y nuestra tierra. Hemos marchado y nos hemos abstenido. Por eso, con la Consulta Popular pedimos elecciones libres y no farsas electorales y dejamos claro que rechazamos a Maduro y que necesitamos apoyo internacional para acabar con la tragedia humanitaria que vive Venezuela”, puntualizó.

La Consulta Popular inició el 7 de diciembre y se ha implementado en 2 fases. La primera, la participación digital en línea a través de la web oficial www.consultaporvzla.com, la aplicación Telegram, y la aplicación VOATZ. La segunda fase será la manifestación presencial de la voluntad del pueblo este 12 de diciembre, en los "Centros de Consulta Popular" ubicados en las principales ciudades de la diáspora del mundo que pueden ser consultados en www.presidencia.com.ve. NP

