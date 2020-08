 Fernández y Macri cruzan acusaciones sobre la gestión ante la pandemia

El contrapunto se originó en declaraciones que el actual jefe de Estado, quien asumió la Presidencia en diciembre pasado, dio este domingo a una radio y en las que hizo mención a Macri.

"Me llamó y lo que me recomendó es que no hagamos cuarentena, que dejemos a toda la gente en la calle, que murieran los que tengan que morirse. Él cree eso y actúa en consecuencia. Yo gracias a Dios estoy muy lejos de eso porque para mí la política es cuidar a la gente", dijo Fernández a Radio 10.

La réplica de Macri no se hizo esperar y este lunes el exmandatario publicó un mensaje en su perfil de Facebook en el que admitió que conversó con Fernández el 19 de marzo, antes de que ese día el Ejecutivo anunciara la imposición del aislamiento social obligatorio por la pandemia.

Pero aseguró que "es falsa la versión que el presidente ha dado" sobre la conversación ya que, aseveró, "de ninguna manera" le dijo "las cosas que ha relatado en estos días".

"Quiero recordarle al presidente que nada es más importante para un dirigente político -y sobre todo para un presidente- que su palabra. La credibilidad de la palabra presidencial debe ser cuidada como un tesoro", señaló quien gobernó Argentina entre 2015 y 2019.

Desde Suiza

Macri, quien se encuentra en Suiza desde julio pasado, afirmó que Argentina arrastra problemas que se han vuelto "más profundos y visibles" después de la pandemia y la cuarentena.

El exmandatario, quien frustró su reelección al ser vencido por Fernández en las elecciones presidenciales del año pasado, aseguró que está dispuesto a colaborar para la solución de esos problemas, pero reclamó "confianza" mutua entre los diferentes sectores para llegar a consensos.

"En estos meses decidí hacer pocas declaraciones públicas por respeto al nuevo Gobierno y para darle tiempo a asentarse. Hoy, sin embargo, me veo obligado a aclarar la verdad de aquella conversación porque valoro mi palabra. Siempre les dije la verdad a los argentinos, en los momentos buenos y en los momentos malos, y pienso continuar de la misma manera", sostuvo.

Fernández también había cuestionado a Macri, actual presidente ejecutivo de la Fundación FIFA, por haber apoyado las protestas en las calles del pasado día 17 en contra de la cuarentena y de la reforma judicial que impulsa el Gobierno.

En recuperación

Este mismo lunes, en un acto público, Fernández insistió con el punto, aunque sin mencionar abiertamente a Macri.

"Cuando algunos me recomendaban que la economía no se frene y que deje frenar a la sociedad, que se caigan los que se tengan que caer, que se enfermen los que se tenga que enfermar y que mueran los que tengan que morir, yo preferí, como preferimos todos nosotros, preservar la vida de la gente antes que ganar un peso más en la economía", sostuvo.

Fernández aseguró que la economía, en recesión desde abril de 2018, está dando signos de recuperación.

Con 350.867 contagios confirmados y 7.366 muertos, el mandatario defendió además su política sanitaria y afirmó que, aunque el "riesgo de la pandemia no ha terminado", el país "poco a poco" irá volviendo "a lo que cotidianamente" se hacía.

EFE / MV