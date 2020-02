 Fernández encuentra apoyo en Europa para negociar la deuda argentina

Para el analista político Patricio Giusto la gira fue "muy positiva", ya que Fernández se presentó como "un líder sensato y con ideas de cómo sacar a Argentina de la crisis", y "al cabo de una semana logró cosechar apoyos importantes entre los principales países de Europa, empezando por Alemania", primera economía de la zona euro y el país europeo de más peso en el FMI.

El problema de Buenos Aires

Sin embargo, dos elementos pueden "opacar" esta gira, y el principal tiene que ver con la provincia de Buenos Aires, la más poblada del país, y el pago de su deuda.

Mientras Fernández recorría Europa, Buenos Aires apuraba las negociaciones con los acreedores para aplazar el pago de 250 millones de dólares correspondientes a un bono, una posibilidad para la que no logró el apoyo necesario por parte de los tenedores y que obligó al Gobierno provincial a recular y pagar para evitar la suspensión de pagos.

"Esto generó mucha más incertidumbre, volatilidad y dudas sobre el proceso de renegociación de la deuda nacional", agregó Giusto.

Acuerdo Mercosur - Unión Europea

El analista señaló también los "reparos" que en el pasado expresó Fernández en relación al acuerdo comercial que el año pasado alcanzaron el Mercosur y la Unión Europea (UE) -tras más de 20 años de negociaciones- como un posible inconveniente en la relación de Argentina con los países europeos.

"Quedó claro, sobre todo en las expresiones de Merkel, que la prioridad de la Unión Europea es que se ponga en marcha el acuerdo Mercosur - UE, que haya más acuerdos de libre comercio con la región, cosa que Alberto Fernández reiteró su oposición, sus reparos de este acuerdo", subrayó.

Sin embargo, este aspecto tiene una relevancia diferente para los países del bloque europeo, ya que "a Alemania y España les interesa mucho más que a Francia" porque "Macron (el presidente francés) tiene mucha presión sobretodo del lobby agropecuario".

Giusto señaló también otros aspectos bilaterales a tener en cuenta como el proyecto para construir la represa Chihuido, en la provincia argentina de Neuquén, en la que la empresa alemana Voith Hydro tiene intereses.

La duda del plan económico

Una de las condiciones del FMI para avanzar en las negociaciones es conocer el plan económico de Fernández, quien durante una charla en el Instituto de Estudios Políticos de París afirmó que este plan existe pero no lo difunden.

"No es verdad que no tenemos plan, es verdad que no lo contamos. Y no lo contamos porque estamos en plena negociación. Sería descubrir las cartas. Estamos jugando al póker y no con chicos", aseguró.

El analista político Pablo Tigani respaldó esta visión y destacó que en una negociación "primero se hace la oferta y después se presenta un plan".

"Si hay plan. Obviamente si hay una negociación y estás entregando un plan lo que estás diciendo es lo que estás dispuesto a pagar, entonces es imposible que te dé un plan porque por ahora estoy negociando. Primero se hace la oferta y después se presenta un plan", afirmó a Efe.

Sin embargo Giusto señaló que "los empresarios y obviamente la oposición en Argentina tienen dudas de que haya un plan integral como él (Fernández) dice para resolver la crisis".

"¿Cuáles son los fundamentos para tener dudas? Las primeras medidas que ha tomado Alberto Fernández, que son más de lo mismo: emisión monetaria, aumento de algunos subsidios... eso ya sabemos como ha terminado en ensayos anteriores", valoró.

El apoyo de Estados Unidos, más importante

El apoyo de la Unión Europea sería un elemento de peso a favor de Argentina de cara al FMI, aunque falta convencer al agente "más importante": Estados Unidos.

"Los gestos políticos son sinceros, esos países (europeos) van a apoyar en el FMI a la Argentina, pero falta lo más importante e incierto, que es el apoyo de los Estados Unidos", destacó el experto.

Para Giusto lo "incierto" de este apoyo radica principalmente en la posición que Fernández muestre con respecto a Venezuela, sobretodo en un año electoral en el país norteamericano.

"Estamos en un año electoral estadounidense y el tema Venezuela es uno de los pocos temas donde hay consenso partidario, tanto republicanos como demócratas apoyan esta iniciativa de sostener a Juan Guaidó y hacer todo lo posible para que Maduro caiga", subrayó.

El "refugio" que Argentina ofrece al expresidente boliviano Evo Morales también hizo que "la relación se tensara mucho" con el país que preside Donald Trump, de quien Giusto espera que "endurezca su posición de cara a los próximos meses".

La deuda, el primer gran escollo de Fernández

Fernández, que asumió la Presidencia argentina en diciembre pasado, busca no solo un acuerdo con el FMI sino también, y en paralelo, con los acreedores privados.

En todos los casos, Fernández asegura que Argentina tiene voluntad de pagar pero que, para eso, la economía, en recesión desde abril de 2018, debe primero volver a crecer.

Con el FMI la discusión se centra en la deuda por los 44.000 millones de dólares que el organismo giró a Argentina en el último año y medio en virtud de un acuerdo de auxilio financiero, por un total de 56.300 millones de dólares, firmado en 2018 con el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019).

Para avanzar en las negociaciones, el Fondo enviará una misión técnica a Buenos Aires el próximo día 12. EFE

