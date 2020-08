 Eurodiputados piden a la UE lograr liberación del venezolano Gilber Caro

López Gil ha enviado una carta a Borrell, que también ha sido firmada por otros eurodiputados de varias nacionalidades y partidos políticos, en la que recuerda que Caro fue detenido en diciembre pasado basándose en acusaciones falsas de traición a la patria realizadas por el Tribunal Supremo de Justicia venezolano, que autorizó la violación de su inmunidad parlamentaria, pese a que este derecho está recogido en el artículo 200 de la Constitución del país.

A finales de julio -ha explicado también López Gil en su carta a Borrell- la hermana del diputado Caro informó del deterioro que está sufriendo debido a la tortura a la que se le somete y que incluye la falta de alimentos y de agua.

El eurodiputado popular también ha explicado que la abogada de Caro ha solicitado que se estudien las condiciones de reclusión que está sufriendo Caro en la comandancia de las Fuerzas de Acciones Especiales donde está retenido, pero hasta ahora no se ha recibido respuesta a esta petición.

En su carta, López Gil ha recordado a Josep Borrell que recientes informes del mes de julio de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michele Batelet, y del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, han puesto de manifiesto que el sistema judicial de Venezuela sigue adoleciendo de falta de independencia y que el Tribunal Supremo de Justicia actúa con criterios políticos en sus decisiones, habiéndose contabilizado, a junio de 2020, un total de 28 casos de miembros de la Asamblea Nacional a los que se les ha retirado la inmunidad parlamentaria.

López Gil también ha recordado que el Parlamento Europeo, en su reciente resolución del 10 de julio pasado, rechazó firmemente los actos de intimidación, la violencia y las decisiones arbitrarias realizados contra miembros de la Asamblea Nacional venezolana.

Por todo ello, López Gil ha pedido a Borrell y a la UE que además de verificar el estado de salud de Gilber Caro y de luchar por su liberación, haga lo mismo con el resto de diputados elegidos democráticamente que se encuentran presos en Venezuela.

Eurodiputados que han firmado:

Leopoldo López Gil (EPP, ES) Gabriel Mato (EPP, ES) David Lega (EPP, SE) Rosa Estaràs Ferragut (EPP, ES) Javier Zarzalejos (EPP, ES) Ivan Štefanec (EPP, SK) Antonio López-Istúriz White (EPP, ES) Dolors Montserrat (EPP, ES) José Ramón Bauzá Díaz (Renew, ES) Antonio Tajani (EPP, IT) Juan Ignacio Zoido Álvarez (EPP, ES) Massimiliano Salini (EPP, IT) Adrián Vázquez Lázara (Renew, ES) Pablo Arias Echeverría (EPP, ES) María Soraya Rodríguez Ramos (Renew, ES) Aldo Patriciello (EPP, IT) Isabel Benjumea (EPP, ES) Salvatore De Meo (EPP, IT) José Manuel García-Margallo y Marfil (EPP, ES) Jorge Buxadé Villalba (ECR, ES) HermannTertsch (ECR, ES) Mazaly Aguilar (ECR, ES) Margarita de la Pisa Carrión (ECR, ES) Esteban González Pons (EPP, ES) Francisco José Millán Mon (EPP, ES) Pilar del Castillo Vera (EPP, ES) Samira Rafaela (Renew, NL) Giuseppe Milazzo (EPP, IT) Mara Bizzotto (ID, IT) Maite Pagazaurtundúa (Renew, ES) Isabel Santos (S&D, PT)

Con Información de Presidenciave

Informe21/LJ