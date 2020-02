 ¿Estará lista Venezuela para combatir el Coronavirus?

Vladimir Gessen afirmó que se podría ver un incremento en la migración de venezolanos si no pueden tratar con el problema de salud y provocar un bloqueo de Venezuela: "En Venezuela 7 de cada 10 hospitales no tienen ni agua, y no existen las unidades ni equipos para el control epidemiológico. La crisis hospitalaria es total, sin medicamentos, ni médicos suficientes y sin salas de terapia intensiva hasta en el hospital de niños".

"Cuando el coronavirus llegue a Venezuela va a generar un caos. Caos que incitará la salida de millones de venezolanos en el menor tiempo posible y, muchos de ellos, pueden diseminar el virus desde Colombia a la Patagonia, Brasil, Uruguay", dice Gessen y además recomendó que se debería tratar en la próxima reunión del TIAR y deberían proponer una ayuda humanitaria hospitalaria para ingresar a Venezuela, ayuda que debería contar con acompañamiento y protección militar.

El analista comentó que otro posible escenario sería que Colombia y Brasil "para protegerse" podrían cerrar sus fronteras con Venezuela, y las islas caribeñas con apoyo de otras naciones podrían bloquear navalmente a Venezuela para impedir la emigración en embarcaciones a las Antillas Holandesas, Jamaica, Trinidad y Tobago. "Además, se suspenderán la mayoría -si no todos- de los vuelos comerciales con Venezuela".

La entrevista completa puede verse este domingo a las 10 AM el programa Fuentes Confiables en CNN en Español.

