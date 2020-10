 Embajada de Venezuela en EEUU entregó alimentos gratuitos a venezolanos e hispanos en Doral

Con éxito la Embajada de Venezuela en los Estados Unidos realizó este sábado 10 de octubre, en Doral, Florida, un operativo de entrega gratuita de alimentos para tender una mano amiga a la comunidad venezolana y a hispanos que se han visto afectados por la pandemia.

La agregada cultural Romy Moreno, el Agregado Comercial Fernando Blasi, y Leonardo Boccalon, miembro de la agregaduría comercial de la Embajada, encabezaron la actividad donde se entregaron gratuitamente 500 kits alimenticios, con el apoyo de Feeding South Florida y de voluntarios de la diáspora venezolana en el Sur de la Florida.

Moreno destacó que este tipo de actividades no tienen costo para la Embajada, la República de Venezuela o el pueblo venezolano, puesto que son productos donados por los bancos de alimentos. Fue tajante al explicar que “lamentablemente estos alimentos no pueden ser enviados a Venezuela, porque son provistos por banco de alimentos como Feeding South Florida exclusivamente para residentes en los Estados Unidos y no pueden salir del territorio norteamericano. La ayuda es trasladada directamente por el banco de alimentos respectivo, en cajas selladas, a la jornada que fue previamente acordada”.

Boccalon detalló que bajo el programa #EmbajadaVEContigo, la embajada venezolana ha realizado jornadas de asistencia social en Houston y Katy, en Texas; así como en Doral, Miami y Kendall. Adicionalmente, a través de la web de la embajada la comunidad venezolana en Estados Unidos puede consultar con su Zip Code, las jornadas de distribución gratuita de comida que los bancos de alimentos realizan en todos los Estados Unidos.

Ayuda para atender la crisis en Venezuela

Durante más de 18 meses, la Embajada de Venezuela en los Estados Unidos, liderizada por el Embajador Carlos Vecchio ha coordinado y canalizado con agencias y organizaciones internacionales y norteamericanas de ayuda humanitaria, apoyo necesario para atender la crisis que enfrentan los venezolanos en Venezuela, producto de los desmanes de Nicolás Maduro.

“Nuestra misión diplomática es muy consciente de la necesidad de nuestros hermanos en Venezuela. Precisamente pensando en ello hemos coordinado durante más de un año con agencias especializadas como USAID el aporte necesario para atender a quienes están en Venezuela. Sus aportes han sido canalizados por agencias como la Cruz Roja y organismos como Naciones Unidas. También hemos articulado con el sector privado, logrando importantes donaciones como las 200 toneladas aportadas por Alimentos Goya, la cual está próxima a entra a Venezuela. Más recientemente, se logró la donación de $200 mil por parte del BID para la atención de los hermanos afectados por las intensas precipitaciones en El Limón, estado Aragua”, explicó Fernando Blasi.

Agregó que “para el gobierno interino del Presidente Juan Guaidó es una bandera prioritaria el apoyo a todos los venezolanos, los que están dentro de Venezuela, pero también a quienes han tenido que emigrar producto de la crisis generada por la dictadura de Nicolás Maduro. Seguimos en la lucha por la libertad y en simultáneo, atendiendo como Misión Diplomática las necesidades de nuestros hermanos venezolanos en EEUU”.NP

