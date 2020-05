 Elías Matta: “Al régimen de Maduro solo le interesa el negocio millonario detrás de los tanqueros iraníes”

“Antes, en Venezuela, producíamos toda la gasolina que podíamos consumir y hasta teníamos para exportar. El país era capaz de refinar 1.300.000 barriles diarios. Es decir, lo que viene en esos 5 tanqueros que han tardado 20 días aproximadamente en llegar, nosotros lo pudimos haber producido si manteníamos las refinerías, pero se dedicaron a destruir todo, las cinco refinerías de Pdvsa, entre ellas la del centro refinador Paraguaná con capacidad de 940 mil barriles diarios, llegando a ser una de las refinerías más grandes del mundo, y hoy convertida en una vergüenza”, reclamó el parlamentario.

Matta explicó que de acuerdo a lo anunciado por el régimen usurpador, la transacción con el gobierno iraní fue de 45.000.000 de dólares para un total de 1.500.000 de barriles de combustible, que se traduciría en más de 400 millones de dólares debido a la corrupción detrás de la venta ilegal a costos excesivos en las estaciones de servicio y fuera de ellas.

“Un barril equivale a 159 litros. Al precio que los guardias nacionales están cobrando en las bombas, de 2$ por litro, estaríamos hablando de 477.000.000 de dólares, al que restándole el monto de la transacción daría un total de ganancia de 432.000.000 de dólares”, indicó el diputado Matta.

Aseguró que este sería el único interés de Nicolás Maduro y sus cómplices, quienes desde el año 2014 iniciaron con la importación de gasolina para enriquecerse a costa de Pdvsa y los venezolanos.

“Desde el 2014 comenzaron con esa sinvergüenzura de importar gasolina porque era un negocio para ellos. Compraban gasolina en el exterior y así obtenían dólares, no se dieron cuenta que en algún momento les faltaría dinero, como es lo que hoy ocurre. Que no haya gasolina en Venezuela no es por las sanciones, es porque destruyeron a Pdvsa y pensaron que siempre tendrían dinero. Vinieron estos manejos irregulares y esto conllevó a las sanciones, ellos son los únicos responsables de que en Venezuela no haya gasolina”, enfatizó.

Insistió en la necesidad de un gobierno de emergencia nacional que permita resolver la crisis de gasolina en los primeros 100 días. “Pudiésemos estar produciendo esa gasolina en Venezuela, vendiendo a un precio razonable a los habitantes, esto se ha convertido en un karma y actualmente la venden a casi 4 veces el precio internacional. No tiene sentido importar gasolina de Irán porque estos irresponsables nos llevaron al desastre”, apuntó.

Con informacion de Presidencia VE