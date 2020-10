 El general Raúl Isaías Baduel "está enterrado vivo"

Luego de 35 semanas sin noticias sobre sobre su estado de salud, Andreina Baduel, pudo visitar a su padre, el general Raúl Isaías Baduel. El encuentro fue el pasado 17 de octubre. "Recibimos una llamada telefónica notificándonos que ese día podíamos visitar a mi padre en La Tumba, que es como llaman a las Instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).

La información fue suministrada por Andreina Baduel a Román Lozinski en Uniòn Radio. Andreina Baduel considera que el llamado a la visita "fue una fe de vida porque hemos denunciando en instancias internacionales y nacionales la situación de aislamiento en que se encuentra mi padre".

Precisó que el traslado de la prisión de Ramo Verde, en Los Teques, Estado Miranda hasta las instalaciones del Sebin, en la Plaza Venezuela, en Caracas, se hizo sin orden de tribunal y sin notificar a familiares ni a los abogados defensores.

Dijo que el general Baduel se encuentra en cuarto sótano. "Para verlo pasé siete puertas blindadas esta llegar a un cuarto sótano. Es lo que llaman La Tumba. No hay luz solar, no hay espacio de esparcimiento y está totalmente incomunicado". Agregó que no tiene idea de cuándo lo verá de nuevo porque no hay un régimen de visitas..

--¿Qué hace? ¿Tiene libros?, preguntó Lozinski

--Tiene unos cuantos libros, los que permite la requisa. La visita es totalmente filmada. A Dios gracias, mi padre es un hombre de mucha fortaleza.

Andreina Baduel hizo un recuento de lo que ha sido el historial del general Raúl Isaías Baduel desde que fue detenido "en un juicio amañado por presunta sustracción de dinero y abuso de poder". Eso fue en el 2010. En mayo de ese año fue condenado a 7 años y 11 meses de prisión. Estuvo en Ramo Verde 6 años y 8 meses. En el 2015 la dan medida sustitutiva, con presentación periódica en el tribunal de la causa y el estado Aragua como cárcel. En enero de 2017, sin explicación alguna, le suspenden la medida sustitutiva y de nuevo lo llevan a Ramo Verde ahora por presunta traición a la patria y rebelión.

Actualmente -Afirma Andreina Baduel- su padre está "en un limbo jurídico porque no ha habido presentación de audiencia ni han dictado cargos".

--¿Cuándo lo volverá a visitar?

-- Solo Dios sabe.

Informe21/ER/LJ