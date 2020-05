 EEUU se compromete en garantizar el flujo ilimitado de ayuda humanitaria a venezolanos

“Estados Unidos se compromete a garantizar el flujo ilimitado de ayuda humanitaria a las personas de Venezuela, utilizando plenamente las autorizaciones humanitarias para garantizar que los alimentos y suministros continúen fluyendo directamente a los venezolanos que sufren la crisis económica provocada por Maduro”, informó la administración del presidente Trump en Twitter.

Prensa AN explica que el mensaje se da 24 horas después, de que el comisionado presidencial para la Organización de las Naciones Unidas, Miguel Pizarro, anunciara que Bruselas enviará ayuda humanitaria para atender la emergencia económica en Venezuela.

The United States is committed to ensuring the unfettered flow of humanitarian aid to the people of #Venezuela, fully utilizing humanitarian authorizations to ensure that food & supplies continue to directly flow to Venezuelans suffering under Maduro’s man-made economic crisis.

