 EEUU afirmó que solo la unidad en torno a Guaidó garantiza la presión internacional

Asimismo, destacó que la suma de todos estos elementos es lo que se necesita para derrocar a la dictadura venezolana.

“Unidad de esfuerzos dentro del país, en torno a los legítimos poderes. Ellos garantizan la presión y el apoyo internacional. Para nosotros, el Presidente Guaidó sigue siendo el presidente hasta el cese de la usurpación”, dijo el representante estadounidense en una entrevista con el medio digital El Diario.

Story rechazó las negativas en contra del Pacto Unitario planteado por Guaidó y e instó a no hacerle más daño al movimiento democrático del Gobierno Legítimo.

James Story: Este es el momento de unir esfuerzos. Solo la unidad en torno a los legítimos poderes garantiza la presión y el apoyo internacional. El proyecto que tiene el presidente Guaidó lo apoyamos por completo. https://t.co/mCSJwkHLew — Embajada Virtual de los EE.UU., Venezuela (@usembassyve) August 30, 2020

“Hay muchas personas que lanzan bombas desde el banquillo o al margen de las cosas, con sus ideas fantásticas mientras que el presidente Guaidó sigue construyendo un movimiento cívico, social, político”, agregó.

Asimismo, aclaró que una vez Venezuela tenga un gobierno de transición completo, unas elecciones presidenciales libres y justas, cada partido tendrá la opción de medirse en unas elecciones libres. Sin embargo, recalcó que la actualidad de Venezuela necesita una unión para aliviar el sufrimiento del pueblo.

Kozak también recordó que las elecciones anunciadas por el régimen son una “farsa” dado que no hay condiciones mínimas.

“Esas elecciones van a ser una farsa porque no hay las condiciones mínimas para elecciones en el país, algo que más de 30 países acaban de firmar en un comunicado internacional, diciendo que no existen condiciones en Venezuela. La gran mayoría de los venezolanos, dice que no quiere participar en un fraude”, concluyó. NP/PresidenciaVe

