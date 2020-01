 Duque a Maduro: No se presente como "una palomita" ante Colombia

Duque respondió así al ofrecimiento que le hizo ayer Maduro de retomar "relaciones a nivel consular" tras la detención en Maracaibo de la excongresista colombiana Aida Merlano, prófuga de la justicia de su país y que se ha convertido en un motivo más de discordia en la prácticamente inexistente relación bilateral.

"El dictador fue el que los expulsó (a los diplomáticos colombianos) y el que rompió las relaciones, que ahora no venga a presentarse como una palomita, él sabe perfectamente cómo ha procedido contra Colombia", dijo Duque luego de sobrevolar el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, que abarca parte de los departamentos de Caquetá y Guaviare.

En un acto celebrado ayer en Caracas, Maduro afirmó: "Estoy dispuesto a restablecer las relaciones a nivel consular para que tengamos relaciones consulares fluidas y todos estos temas se puedan llevar a través de los cónsules: Iván Duque, escúchame".

Duque, cuyo Gobierno reconoce como "presidente legítimo" de Venezuela al jefe del Parlamento, Juan Guiadó, afirmó a periodistas que esa propuesta de Maduro no es viable.

"Hoy en día nosotros vemos que hay muy pocas garantías en Venezuela para la prestación de servicios consulares y otros servicios, sencilla y llanamente por la constante violencia que hay, por parte de la dictadura, frente a muchos países que han marcado una línea de rechazo hacia la dictadura", dijo.

Maduro rompió relaciones diplomáticas el 23 de febrero de 2019 a raíz del apoyo de la Administración de Duque al intento de Guaidó de atravesar la frontera común desde Colombia al frente de una caravana con ayuda humanitaria, intento que fracasó por la oposición de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

En esa ocasión Maduro dio 24 horas a los pocos funcionarios consulares de Colombia que quedaban en Venezuela para abandonar el país.

Por eso Duque subrayó que la expulsión del servicio consular es "a todas luces, un hecho atrabiliario, porque el servicio consular es un servicio para atender a connacionales en Venezuela, para permitirles acceder a servicios del Estado colombiano".

La detención de excongresista colombiana, condenada a 17 años de prisión por corrupción electoral y otros delitos, y que se fugó el pasado 1 de octubre ha puesto de relieve la compleja relación entre los dos países.

Al no reconocer al régimen Maduro, el Gobierno colombiano no puede pedirle la extradición de Merlano, y dijo que le haría la solicitud a Guiadó, decisión criticada dentro del país y que Maduro calificó de "ridiculez", ya que el jefe del Parlamento no puede hacer nada en este caso. EFE

YS