 Docentes: no hay condiciones para reinicio de clases el 5 de octubre

Dirigentes de los diversos gremios docentes, estudiantes y parlamentario evaluaron los dos años de la Declaración de Emergencia Humanitaria Compleja del Sector Educativo y todos coincidieron en que no existen las condiciones para iniciar las clases en colegios y liceos el próximo 5 de octubre como lo anunció Nicolás Maduro.

La Asamblea se llevó a cabo vía Zoom. La participación de cada uno de los invitados estuvo limitada a 3 minutos. Hubo coincidencia en señalar la pésima remuneración de los docentes. "La lucha de los docentes ya no es por condiciones reivindicativas sino de sobrevivencia", afirmó la diputada Bolivia Suárez, de la subcomisión de Educación de la Asamblea Nacional.

Profesores y Estudiantes de Educación Media protestaron en la sede del Ministerio de Educación, en rechazo al anuncio de Maduro y Aristóbulo Isturiz de iniciar las clases a distancia y presenciales, porque es una gran estafa de este régimen. #elnuevoañoescolaresunaestafa pic.twitter.com/voT4MkfGz8 — Prof. Bolivia Suárez (@SuarezBolivia) September 25, 2020

La diputada Suárez, igual que el resto de los participantes, se refirió al mal estado de la infraestructura de colegios y liceos, las fallas en servicios como agua, electricidad e internet y ahora la falta de gasolina.

Romelio Belo, profesor de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador afirmó que "no es posible desarrollar la academia universitaria sin condiciones mínimas. Rechaza la metodología de la educación a distancia.

Experiencia engorrosa

Por el sector estudiantil intervino Jesús Álvarez, quien se solidarizó con los docentes y apoyó la realización de actos conjuntos el próximo 5 de octubre. Sobre la experiencia de educación a distancia dijo que "fue algo engorroso por las fallas eléctricas y de internet". Agrego que eso se podría resolver garantizando los equipos adecuados y con una buena conectividad.

Para Álvarez el regreso presencial a clases implica no solo bioseguridad sino devolver el comedor y mejorar la infraestructura. "A los estudiantes del interior, asistir a clases cada 15 días les resulta complicado por la grave crisis en el suministro de gasolina..."Lo primero que tenemos que hacer es reclamar", puntualizó el dirigente estudiantil.

Iniciar clases sería una estafa

La profesora Lourdes Ramírez de Viloria, presidente de la Federación de las Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv) afirmó que "después de dos años esto se ha convertido en una tragedia para todos. No hay condiciones para reiniciar las clases. No hay gasolina, hay hambre. El salario de los docentes no llega a 4 dólares mensuales el de mayor calificación.

Fue enfática al afirmar que los profesores universitarios no están dispuestos a abrir las instituciones para hacer creer que hay condiciones. Eso sería una estafa para el mundo".

Lourdes Ramírez de Viloria, presidenta de Fapuv, precisó que el salario mínimo de los profesores tiene que ser como lo indica la Constitució en el artículo 91.https://t.co/FZnSP84Du1 pic.twitter.com/0ypeNHryrC — El Diario (@eldiario) October 3, 2019

Líneas de protesta

Domingo Piñate, de la Federación Venezolana de Maestros trazó lo que podría ser las líneas de protesta: 1- Unidad verdadera. 2- Estrategia común consensuada. 3- Organización en todos los niveles. 4- Acción, movilización, protesta y mensajes. 5- Luchar por elecciones libres y transparentes. 6- Gobierno de emergencia y reconstrucción. 7- Todo bajo el liderazgo de Juan Guaidó. @erondoni.

Enrique Rondón Nieto - Informe21