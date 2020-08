 Diputada Solórzano ratifica el rechazo a las elecciones del #6Dic

Durante una rueda de prensa, Solórzano inició su intervención reconociendo a “cada medio de comunicación social que está haciendo un ejercicio importante de resistencia para poder mantener informada a una ciudadanía que no tiene luz, que no tiene agua, no tiene gas y está quemando leña para poder cocinar la poca comida a la que pueden tener acceso porque apenas ganan 2.33 dólares al mes”.

“Un país que además sufre la prisión política, no solamente de los cerca de 500 venezolanos que están bajo medidas de privación de libertad, simplemente por atreverse a expresarse, sino, que de alguna manera todos somos presos de la dictadura”, expresó.

La diputada por Encuentro Ciudadano condenó la farsa electoral que pretende imponer la dictadura de Maduro. “Es por ello que consciente de la responsabilidad ciudadana que tenemos, hemos dado un largo debate, entre 27 organizaciones políticas, para alcanzar los procesos necesarios sobre el hecho político que pretende imponer la dictadura, y si alguna cosa nos ha caracterizado a todos nosotros en unidad, es que no le bajamos la cabeza a la dictadura”.

“El régimen solamente pretende acabar con la Asamblea Nacional que es el único ente legitimo con el que cuenta hoy Venezuela y de cuyo seno sale la presidencia legítima encargada de Venezuela que está a la cabeza de Juan Guaidó. Es por ello que hoy convocan a un fraude electoral. No es una elección, eso debe quedar claro”, afirmó Solórzano.

De igual forma, recordó que “quienes designaron a esos farsantes en el Consejo Nacional Electoral no tenían las competencias jurídicas para designar al ente rector. Violaron las competencias de la Asamblea Nacional con el único objetivo de convocar una farsa para legitimar y consolidas a Maduro y a sus cómplices en el poder.

“Nosotros no somos abstencionista, queremos que hayan elecciones en Venezuela, democráticas, libres, justas, verdaderamente competitivas y por supuesto sin el yugo de una dictadura que oprime al pueblo, ahora. Elecciones y dictadura al mismo tiempo, no es posible que se realicen”, aclaró.

Para concluir su intervención, la diputada Solórzano destacó que “este es solo uno de los pasos en el marco de una ruta que hemos diseñado conjuntamente en unidad, que tiene como objetivo el cambio político que urge en Venezuela. Si los que hoy quieren participar en el fraude tienen como objetivo consolidar a Maduro en el poder, que no cuenten con nosotros para ello”.

