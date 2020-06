 Diputada Pichardo: Los usurpadores una vez más pretenden estafar la voluntad de un pueblo decidido a liberarse

En este sentido, subrayó que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), los magistrados y el Consejo Nacional Electoral (CNE) del régimen de Nicolás Maduro son ilegítimos e inconstitucionales.

“No nos confundamos ellos NO son TSJ, No son Magistrados muchos menos son el CNE son una comparsa de usurpadores que una vez más pretenden estafar la voluntad de un pueblo decidido a liberarse”, sentenció Pichardo a través de un mensaje en su cuenta oficial en Twitter.

No nos confundamos ellos NO son TSJ, No son Magistrados muchos menos son el CNE son una comparsa de usurpadores que una vez más pretenden estafar la voluntad de un pueblo decidido a liberarse #CNEdeAlacranes — Adriana Pichardo B (@apichardob) June 13, 2020

Con información dePresidencia VE

IR