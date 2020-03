 Desde el congreso de EEUU piden a la UE más presión a Nicolás Maduro

Según el congresista, países como España, donde “están viviendo muchos familiares de Maduro y de Chávez con el dinero robado” tendrían que mandar un mensaje más claro al gobierno en disputa de Nicolás Maduro tras el escándalo conocido como “Delcygate”.

Fue a finales de enero cuando la prensa española sacó a la luz el encuentro que tuvo lugar durante la noche del día 20 del mismo mes entre Delcy Rodríguez y el ministro de transporte de España, José Luis Ábalos en el aeropuerto de Barajas en Madrid, a pesar de que la número dos de Maduro tiene prohibido el ingreso al territorio de la Unión Europea por estar en la lista de sancionados por violación a los Derechos Humanos.

En un primer momento, Ábalos negó algún encuentro con Rodríguez, aunque sus versiones fueron cambiando con el paso de los días hasta que reconoció que sí se reunieron en la sala VIP del aeropuerto madrileño.

Carolina Valladare, Periodista (VOA): El candidato a las primarias demócratas Bernie Sanders no reconoce a Juan Guaido como presidente interino. ¿Usted cree que hay ahora mismo división en las filas demócratas acerca de la política hacia Venezuela?.

Albio Sires, representante demócrata (A.S.): No, lo que yo creo es que hay personas que no creen en la política del presidente Trump, pero la mayor parte de los demócratas apoyan a Guaidó. Incluso la presidenta de la Cámara de Representantes se reunió con Guaidó y fuimos a la Florida y tuvimos una reunión con los inmigrantes venezolanos que estaban en la Florida. La demócrata más poderosa aquí apoya a Guaidó.

VOA: El presidente interino de Venezuela Juan Guaidó fue recibido por el presidente Donald Trump en la Casa Blanca después de una gira que lo llevó por América y también por Europa. ¿Va a cambiar algo Venezuela tras la gira de Juan Guaidó?.

(A.S.): No, lo que hizo la gira de Guaidó es que mostró que hay mucho apoyo. Aquí el presidente lo apoya y la presidenta de la Cámara de Representantes se reunió con él y lo apoyó también. Y en Europa hubo muchas personas que lo apoyan. Lo único que los europeos yo creo que no están haciendo lo suficiente para ponerle más presión a Maduro para que haya elecciones libres en Venezuela. Incluso España.

(VOA): Ya que menciona España, hace unas semanas un ministro español se reunió con Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas en Madrid. Confían en la política de Europa en estos momentos cuando hay países que muestran más cercanía que antes con el gobierno en disputa de Nicolás Maduro.

(A.S.): No, yo no tengo mucha confianza porque esa reunión tomó lugar en el aeropuerto y el ministro trató de decir que fue por pura casualidad, porque él tenía un amigo que estaba en el aeropuerto, si mal no me acuerdo. Yo lo que creo es que los europeos deben poner un poco más de esfuerzo en tratar de traer unas elecciones libres en Venezuela para que se resuelva el problema.

(VOA): ¿Qué tipo de esfuerzo en concreto podría realizar Europa para lograr ese objetivo?.

(A.S.): Bueno. Por ejemplo, muchos familiares de Maduro y de Chávez están en España viviendo con el dinero que se robaron de Venezuela. Por lo que yo creo que esos países deben decirle “no, ustedes no pueden hacer esto. No puedes robar al pueblo de Venezuela para vivir aquí en nuestros países”. Y deben de haber un esfuerzo más grande para eso en el Congreso.

(VOA): Hay un política y partidista sobre Venezuela en el Congreso. Sin embargo, en la Cámara de Representantes se lidera un esfuerzo de proyecto de TPS que está ahora mismo atascado en el Senado. Hay desacuerdos importantes con el partido republicano, el cual tiene mayoría en la Cámara de Representantes.

(A.S.): El problema que existe es que la inmigración en este país se ha convertido en centro de los ataques por parte del presidente, y yo creo que no puede justificar darle el TPS a los venezolanos y no dárselo a los salvadoreños ni a los nicaragüenses ni a otras personas. Por lo que creo que ese es el problema que tiene el Senado. Pero nosotros no tuvimos ningún problema en pasar el TPS para los venezolanos en el Congreso.

(VOA): Si hay cuatro años más de presidencia de Donald Trump, ¿ustedes tienen algún proyecto alternativo al TPS para que de alguna forma los venezolanos puedan tener protección en este país?.

(A.S.): Si el presidente sale reelegido, el mandatario tiene la opción de hacer un TPS, porque él está utilizando ahora la política para su ventaja en las elecciones en noviembre. Pero después de que pasen las elecciones creo que va a haber un cambio.

(VOA): ¿Por qué debería tener lugar este cambio?.

(A.S.): Porque él ahora se está aprovechando del hecho de la migración para promover que la base de él salga a votar, pero después de noviembre no puede volver a concurrir. Yo creo que habrá un cambio en la manera de pensar.

(VOA): En los últimos meses el gobierno en disputa de Nicolás Maduro ha relajado algunas de sus políticas económicas. ¿Obedece esto a un cambio de estrategia para tranquilizar los ánimos de la población, o realmente es un viraje en la política económica de Nicolás Maduro?.

(A.S.): Los cambios que ha hecho económicamente son mínimos, porque el pueblo venezolano sigue sufriendo. El hechco de que ahora permitió utilizar el dólar es un esfuerzo para tratar de aliviar la presión que el pueblo de Venezuela está sintiendo.

(VOA): ¿Pero apoya o no apoya esos cambios?.

(A.S.): Yo apoyo algo que no maltrata al pueblo venezolano. Y sí en este caso pueden utilizar dólares. Mientras el pueblo se beneficia.

