dos

EE.UU.

EE.UU. Vota

Venezuela

Centroamérica

Coronavirus

Direct

Editoriales

Logo de la Voz de América

Idiomas

Venezuela

¿Cuál es el reto de la oposición venezolana para 2021?

La oposición considera que se cumplió con los objetivos con la consulta popular.

Por Adriana Núñez Rabascall

19 Diciembre 2020 01:48 PM

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Comentarios

Volunteers use a megaphone near a voting center for the popular consultation meant to reject December 6 parliamentary election at the low income neighbourhood of La Cruz in Caracas

Voluntarios utilizan un megáfono cerca de un centro de votación para la consulta popular destinada a rechazar las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre en el barrio de bajos ingresos de La Cruz en Caracas. Diciembre 12, 2020.

CARACAS - La oposición venezolana perdió capital político en 2020, mientras el chavismo mantuvo su piso de entre 12 y 15 por ciento de aprobación, según la encuestadora Datanálisis. Pero, ¿Es posible revertir esta tendencia el próximo año?

A pesar del debate sobre la legitimidad del presidente en disputa Nicolás Maduro, para analistas venezolanos, el chavismo puso en aprietos a la oposición con las cuestionadas elecciones parlamentarias en las que los candidatos oficialistas alcanzaron la mayoría del poder legislativo.

"En 2020 sigue ganando el chavismo. Quien controla el poder, sigue ganando. La oposición, mientras no tenga el poder, va a seguir perdiendo”, señala a la VOA el politólogo Pablo Quintero.

Luis Vicente León, presidente de Datanálisis, apunta que: ”El resultado concreto es que Maduro está ahí. Puedes hacer todo el análisis que quieras, diciendo que está debilitado, pero ¿quién tiene el control territorial del país? Maduro. ¿Cambió ese control? No. ¿Está en peligro Maduro? No”.

Ni la Consulta Popular de la oposición, ni las parlamentarias reunieron a más de un tercio del electorado y, según León, un 75 por ciento de los venezolanos no tiene esperanzas de un cambio político para 2021.

"Al final, si tú no tienes capacidad de provocar el cambio en tu país, estás condenado a la irrelevancia en el futuro”, sentenció

A juicio de ambos consultados, para lograr reponerse de los golpes de 2020, la oposición necesita reconectar con las necesidades de la población y mostrar una estrategia común.

"El reto de la oposición el próximo año es hacer un balance del año 2019 y 2020. ¿Qué se logró, qué se cumplió?¿Hoy en día cómo observa la gente a la oposición? Desarticulada. Una oposición que tiene clara una estrategia. Unos dicen que hay que votar, otros que no. Hay elecciones de alcaldes y gobernadores y la oposición no puede seguir perdiendo espacios”, apunta Quintero.

"Se necesita rescatar la confianza de la población de que sí es posible un cambio”, agrega León.

Con información de VoA

IR