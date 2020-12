 Colombia no reconoce los resultados de las elecciones legislativas en Venezuela

"Colombia no reconoce los resultados de las elecciones fraudulentas del 6 de diciembre promovidas por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro sin las garantías de imparcialidad, libertad, igualdad de oportunidades, justicia y transparencia del sistema democrático", aseguró en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Cerca de 20,7 millones de venezolanos fueron llamados hoy a elegir a 277 diputados entre unos 14.400 aspirantes, aunque en toda esa gama de candidatos no estuvieron los líderes tradicionales de la oposición, pues optaron por abstenerse de participar en los comicios.

Sin embargo, pese a que los grandes nombres de la oposición no acudieron a las elecciones, sí lo hicieron algunos de sus partidos, intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Elecciones sin observación

Colombia explicó que no es posible reconocer la legitimidad de la jornada sin la participación de todas las fuerzas políticas, "en particular de la oposición democrática perseguida por el régimen", y en la que no hubo "una observación electoral objetiva y fidedigna".

"Con esta elección fraudulenta el régimen dictatorial de Nicolás Maduro busca prolongar la usurpación del poder y asegurar el control sobre la Asamblea Nacional, única institución democrática que sobrevive en Venezuela", agregó el Ministerio de Exteriores.

Según confirmaron a Efe los coordinadores de seis colegios electorales de Caracas, la abstención superó el 80 % en algunos centros de votación del este de la capital venezolana.

Los coordinadores explicaron, sin acceder a ser grabados en audio o vídeo por temor a represalias, que la participación había sido menor al 20 %, al menos hasta las cuatro de la tarde (20.00 GMT).

"Remedo de elecciones"

Colombia fue uno de los primeros países en reconocer, en enero de 2019, al jefe del Parlamento, Juan Guaidó, que encabeza la oposición, como presidente interino de Venezuela, lo que tensó las relaciones entre Caracas y Bogotá.

Un mes después, el 23 de febrero de 2019, Maduro rompió relaciones con Colombia a raíz del fallido intento de Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 naciones, de ingresar desde la ciudad colombiana de Cúcuta con una caravana de ayuda humanitaria.

El sábado el presidente colombiano, Iván Duque, de visita en Cúcuta, capital de Norte de Santander, calificó como un "remedo de elecciones" la jornada de hoy en el país vecino, al tiempo que dijo que el régimen de Maduro intentará "siempre chantajear, presionar, valerse de todo tipo de mecanismos para tratar de legitimarse, pero nosotros no vamos a legitimar jamás esa dictadura".

Por su parte, la Cancillería colombiana instó este domingo a la comunidad internacional a aumentar los esfuerzos dentro del marco del derecho internacional para apoyar el restablecimiento del Estado de derecho y la democracia de Venezuela.

"Colombia reafirma que solo unas elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y creíbles permitirán iniciar el camino para el regreso de la democracia y la superación de la crisis multidimensional que vive Venezuela", agregó el Ministerio.

Colombia es el mayor receptor del éxodo venezolano y, según datos de la autoridad migratoria, a septiembre de 2020 había 1.715.831 ciudadanos de la nación caribeña en el país andino. EFE

EB