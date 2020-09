 Carrie Filipetti: "Maduro subestima la inteligencia de la comunidad internacional"

"El Régimen de Maduro siempre subestima la inteligencia de la comunidad internacional, cree que puede liberar a 50 presos políticos y que olvidaremos a los otros 300, creen que la respuesta es una invitación a observar elecciones sin el compromiso que conlleva hacerlas realmente libres, pero el rechazo de la invitación de la OEA y la UE es porque saben lo que nosotros sabemos, o las elecciones son libres y justas o no lo son, no ha puntos medios''.

''Estados Unidos opina que el llamado a las elecciones del 6 de Diciembre no son libres, no son justas, no es una elección real''.

La subsecretaria afirmó que elecciones, sean o no justas y libres, no son una opción bajo el mando de Nicolás Maduro. Se refirió a las elecciones de Mayo de 2018 como ejemplo y aseguró que el resultado sería el mismo hasta hoy.

''Elecciones fraudulentas bajo el régimen de Nicolás Maduro son el problema, no una solución''.

Filipetti también habló sobre las posibles sanciones a políticos opositores que apoyen al régimen de Nicolás Maduro.

''Creemos que una parte de la oposición aún sigue unida, porque ellos están trabajando de manera colectiva contra el régimen que socava la democracia, por supuesto quizás hayan algunos individuos que tratarán de apoyar al régimen, para esos individuos vamos a continuar aplicando sanciones y otros esfuerzos. Hay una distinción en quienes disienten en tácticas con la oposición y otros quienes tienen una estrategia para apoyar a Maduro'', dijo sobre los ''opositores'' que participarán en las elecciones, de los cuales no incluye a Henrique Capriles y a María Corina Machado.

