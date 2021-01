 Borges: Grupos irregulares se disputan el control del territorio venezolano

“El ELN y los disidentes de la FARC son las organizaciones más consolidadas en Venezuela, se están disputando el control de los pueblos más pobres de Venezuela, así como los recursos provenientes de la minería ilegal. Pero no son los únicos actores, ya hay organizaciones como Fundaredes que estiman que existen más de 9 grupos irregulares en todo el territorio nacional, a lo qué hay que sumarle la presencia de megabandas, armadas por la dictadura, así como los carteles del narcotráfico. Se trata de una desintegración del territorio venezolano, un verdadero Estado Fallido liderado por Nicolás Maduro que es una amenaza total para la región y que nuestra Fuerza Armada no puede permitir bajo ninguna circunstancia, pues no solo se está soslayando la soberanía nacional, sino también la República”, enfatizó.

Borges llamó a la comunidad internacional a no subestimar el alcance y la fuerza de lo que está ocurriendo dentro de Venezuela. “Es una situación que amenaza con socavar la paz y seguridad del hemisferio, no podemos pensar que es tolerable. Maduro le ha entregado el territorio a estos grupos, quienes planifican actividades de narcotráfico, contrabando de minerales, extorsión, secuestro y terrorismo”, señaló.

Asimismo, Borges relató que lo ocurrido en La Vega también refleja este fenómeno. “La dictadura armó a megabandas en todo el país, con el fin de controlar y aterrorizar a la población, y ahora esos grupos delictivos se le salieron de control. Lo ocurrido en La Vega es una muestra de esto, lo trágico es que en esos operativos mueren muchos inocentes, ajusticiados por los cuerpos de exterminio del régimen”, finalizó. NP/PresidenciaVe

Borges felicita a COPEI por su aniversario

Julio Borges envió un mensaje de reconocimiento al Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI), por su aniversario aniversario número 75. “Mucha historia, organización y lucha”, acotó Borges en un mensaje difundido a través de su cuenta de Twitter.

