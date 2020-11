 Biden agradece "enérgica" bienvenida mundial a su triunfo: "EEUU ha vuelto"

"Antes que nada, les estoy dejando saber que Estados Unidos ha vuelto. Vamos a meternos de nuevo en el juego. Ya no es Estados Unidos solo", dijo Joe Biden en su primera rueda de prensa como presidente electo, en una referencia al aislacionismo del mandatario saliente, Donald Trump.

When I’m speaking to foreign leaders, I’m telling them: America is going to be back. We’re going to be back in the game.

— Joe Biden (@JoeBiden) November 10, 2020