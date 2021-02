Pedro Elías Hernández: “Duro de matar”

De alguna u otra forma la idea del socialismo, en sus diferentes versiones, socialdemócrata o revolucionaria, constituyó el impulso vital que movió las pasiones y los proyectos de los socialistas de todos los partidos políticos venezolanos, en el siglo XX y en lo que va del XXI. El país todavía espera un nuevo consenso cultural e ideológico para Venezuela sobre la base de los principios del gobierno limitado, los mercados libres y el respeto a la propiedad privada. Los resultados del modelo que se instaló en la nación desde la estatización petrolera de 1975, demandan un recambio de ideales y procedimientos.

El reciente fallecimiento del legendario comandante guerrillero Douglas Bravo, ojalá cumpla el propósito de cerrar un amplio período político que marcó a distintas generaciones de líderes venezolanos con el sueño de la revolución socialista. Ese ideario influyó sobre un amplio arco de dirigentes de la vida nacional, desde Rómulo Betancourt hasta Hugo Chávez, por sólo mencionar dos que fueron sobresalientes.

Quienes ejercen el poder en Venezuela lo hacen en nombre del socialismo. Muchos de quienes los adversan también lo hacen en nombre de las mismas ideas. Por eso se niegan a calificar como socialistas a los gobiernos de Chávez y de Maduro. Desean salvar la honra de estas ideas. En todo caso prometen ellos sí poner en práctica tales convicciones, esta vez de forma correcta.

El socialismo no es bueno ni malo, inclusive, como decía Hayek, no inspira un rechazo moral hacia sus propósitos. El socialismo es sencillamente imposible. Es un error intelectual. Se basa en la idea del valor trabajo, ampliamente superada por la teoría económica moderna. Cómo decía Ronald Reagan, “sólo funciona en el cielo, donde no lo necesitan.”

Con la caída del muro de Berlín en 1989, se pensó que esta ideología entraba en desuso. Pero no. Tomó inusitada fuerza no sólo en Venezuela sino en buena parte de América Latina hacia principios del siglo XXI. Ahora se asoma una segunda ola de influencia. El llamado socialismo del siglo XXI volvió con fuerza en Bolivia y Argentina. Amenaza con hacerlo también en Ecuador. Se instaló con fuerza en México. Colombia y Chile están en su línea de curso.

La subestimación hacia el proyecto de Chávez y de Maduro, creer que sus ideas son incoherentes y delirantes, ha sido un craso error de apreciación de la oposición venezolana que obstinadamente se resiste a entender que se enfrenta a una revolución socialista en el poder, sólo que ésta tuvo un origen electoral, lo que de alguna forma, aun hoy, deja espacio para combatirla de igual manera.

Tenemos más de dos décadas diciendo que el chavismo representa un régimen autoritario y que la alternativa frente a él es la democracia. No ha sido posible en este esquema tener éxito. Tal vez si entendemos que lo que está planteado en el país más bien es un proceso de cambio que nos haga pasar de un modelo económico que destruye riqueza, como es el socialismo, a otro que más bien la fomenta, llamado capitalismo, podamos obtener mejores réditos políticos. Nada perdemos con probar.

En un ambiente económicamente más confortable, las reformas políticas democráticas que demanda Venezuela encontrarán tal vez un terreno más fértil para su desarrollo.

De lo que sí estamos muy seguros es de que el socialismo es “duro de matar”. Suele resistirse obstinadamente incluso al peso de la evidencia. Posee un halo místico, un encanto, suerte de religión civil. También puede ser una “atracción fatal”.