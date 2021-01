Omar Ávila: ¿Cuál es la Venezuela que queremos?

Recientemente escuchamos de boca de Jacqueline Farías, hablar de integrar los municipios del Área Metropolitana de Caracas al gobierno del Distrito Capital. Y es que aunque el gobierno nos tiene acostumbrados a este tipo de anuncios, que al final no terminan siendo más que un pote de humo. En una Asamblea realizada recientemente en el Centro Cultural Chacao donde participaron los alcaldes legítimamente electos, líderes políticos como David Uzcátegui, empresariales como Ricardo Cusano, pero lo más importante: los líderes vecinales, coincido con lo que dijo Mercedes Malavé: “bendita sea la provocación de la ‘jefa’ del Distrito Capital”.

Sin lugar a dudas, no es mejor momento para despertar y no solo defender a nuestros municipios Baruta, El Hatillo, Chacao y Sucre, y que nuestro estado Miranda no sea desmembrado, sino aprovechar la ocasión para recuperar los 18 municipios restantes de nuestra región -así como a la Gobernación- del caos, el abandono, la desidia, la miseria; en fin, de la oscuridad en que se encuentran, para llevarla a la excelencia, para que se parezcan a gestiones como las que se están llevando a cabo en 3 de estas 4 jurisdicciones, para que vuelva a brillar la luz a todos los mirandinos.

Caracas necesita recuperar la gobernabilidad, y nuestra Constitución habla claramente de un gobierno a dos niveles, sin desmembrar Miranda. En fin, la descentralización debe avanzar, lo cual no se debe confundir con más burocracia. Por ello, es propicia la ocasión para poner nuevamente sobre la mesa la propuesta de dividir al municipio Libertador, de eliminar esa figura designada a dedo del Distrito Capital y que podamos los habitantes del Área Metropolitana de Caracas, elegir nuevamente a nuestro Alcalde Mayor, y que este sea el que coordine los 5 municipios que por ahora lo conforman.

Es momento además de reflexionar y preguntarnos: ¿Vamos a seguir permitiendo que quien tienen menos del 20% de apoyo, nos sigan gobernando y mandando al 80% que queremos y apostamos por un mejor país? ¿Cuál es la Venezuela que queremos? ¿La que vemos de Chacaíto para el Oeste de nuestra ciudad, la que tenemos de Parque del Este para el otro lado del Este de la capital, o la que tenemos en Chacao, Baruta y El Hatillo?

Llegó la hora de visualizar, priorizar y ver lo positivo que tenemos no solo en estos 3 municipios del Área Metropolitana de Caracas, son gobiernos regionales como el de Nueva Esparta, administraciones municipales como Maneiro, Lecherías en Anzoátegui, San Diego en el estado Carabobo. Este año tenemos la oportunidad de elegir gobernadores, diputados regionales, alcaldes y concejales. Necesitamos más gobernantes que estén al servicio de los ciudadanos las 24 horas del día, servidores públicos de verdad, que les duela sus estados, municipios, que sepan y se pongan del lado de los ciudadanos. Necesitamos líderes que quieran recuperar a Venezuela, no políticos que quieran recuperar el poder.

Son más las coincidencias, que las diferencias. Concentremos en ellas y avancemos, con disciplina, organización y la fuerza necesaria para salir adelante e ir logrando el cambio de abajo hacia arriba, hasta lograr salir del peor gobierno que hayamos tenido en la historia y lograr recuperar 100% a nuestra amada Venezuela

Ha llegado el momento de amalgamarnos, porque el sufrimiento no tiene fin y ejemplos hay muchísimos como: Haití, El Salvador y Honduras. Debemos tener claro que siempre podemos estar peor, que los países no pisan fondo, por ello no podemos quedarnos dormidos en los laureles.

Desde Unidad Visión Venezuela nos unimos a este esfuerzo que se viene haciendo, a pesar de todos los obstáculos e inconvenientes que han tenido que afrontar estos burgomaestres, para que con la única arma efectiva que tenemos los demócratas, rescatar los municipios Sucre, Libertador, a nuestros Valles del Tuy, Barlovento, el eje Guarenas-Guatire, nuestra región central (que incluye nuestro estado Miranda), la Región Oriental, el Occidente del país, Los Llanos, nuestros Andes venezolanos, y con ello podamos en el mediano plazo salvar a todo el país de la desidia, la miseria y el abandono.

Finalizo invitando a que desde nuestros espacios sigamos aportando nuestro granito de arena por ayudar a salir de este atolladero al que nos ha llevado una minoría, hagamos lo correcto, hagamos el bien sin mirar a quién, los buenos somos más y continuemos construyendo. Unámonos por nuestros hijos, por el futuro de nuestros nietos, por ese país que no solo soñamos, sino que nos merecemos. Esta Patria es grande, sabemos que no es una tarea fácil, que no es un trabajo de hoy para mañana. Nuestro compromiso y deseo de salir adelante y superar esta grave crisis debe prevalecer. @OmarAvilaVzla Foto: Nota de Pensa