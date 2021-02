Netflix se torna hegemónica

La temporada de premios en Hollywood arrancó este nartes 2 de febrero oficialmente con el anuncio de los nominados a los Globos de Oro, tras un año atípico, debido a que la mayoría de los estrenos se han realizado vía plataformas de streaming, al estar las salas de cine planetariamente con escasa o nula actividad

Considerados la antesala de los Óscar, los Globos de Oro, que reconocen tanto categorías de televisión como de cine, presentaron sus candidatos, que competirán en su 78 edición, cuya gala está prevista para el 28 de febrero próximo, con un formato todavía por definir y que oportunamente anunciará en detalles la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood, organizadora de estos galardones.

La cosecha cinematográfica 2020 de Netflix ha situado a la compañía como líder de las nominaciones, gracias a títulos como Mank y El juicio de los 7 de Chicago, ambas reinando en menciones, con 6 y 5 respectivamente. Estos dos títulos suman juntos más candidaturas que la segunda distribuidora en el palmarés: Amazon Studios, que ostenta 7 nominaciones.

El Top 5 de distribuidoras en el apartado cinematográfico lo cierran Focus Features, Searchlight Pictures y Sony Pictures Classics, que suman entre las tres 15 nominaciones -5 cada una-. Añadiendo sus cifras a la de Amazon, tan sólo consigue igualar el abrumador éxito de Netflix.

En las categorías televisivas, Netflix vuelve a mostrar una hegemonía absoluta con 20 candidaturas, seguida de HBO con 7, Hulu con 6 y Pop TV Showtime con 5, respectivamente.

The Crown, Ozark y Ratched se erigen como el trío de ases para la plataforma, con 6, 4 y 3 nominaciones respectivamente; aunque la competencia ha sido más dura, colándose entre los primeros puestos títulos como Schitt’s Creek -responsable de las 5 menciones de Pop TV-, The undoing -con 4- y The Great -con 3-.

En un año de salas cerradas, de incontables retrasos en Hollywood y de máxima incertidumbre en la industria, los Globos de Oro certificaron con sus nominaciones que el streaming ha sido un refugio crucial para el cine desde que estalló la crisis del coronavirus. Una nueva era para los estrenos cinematográficos acaba de consolidarse.