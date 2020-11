 Esto es noticia 7-11-2020

VOA: JOE BIDEN SE ALZÓ ESTE SÁBADO CON LA VICTORIA EN LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DE ESTADOS UNIDOS...

Las primeras palabras del victorioso Joe Biden fueron: "Estados Unidos, me siento honrado de que me hayan elegido para dirigir nuestro gran país. El trabajo que tenemos por delante será arduo, pero les prometo esto: seré un presidente para todos los estadounidenses, ya sea que hayan votado por mí o no. Honraré la fe que ustedes han puesto en mí".

Así lo proyecta la Voz de América VOA, a continuación...