 Esto es noticia 23-12-2019

Son nuestros deseos que en esta tregua decembrina se cumplan los anhelos de paz y libertad que todos aspiramos y se prolonguen por siempre… Esperamos que pases estos tiempos de alegría y esperanzas en unión familiar hasta donde sea posible... y que el año entrante la Divina Providencia los colme de amor, logros, bienestar y prosperidad. ¡Felices Fiestas! y ¡Feliz Año 2020! María Mercedes y Vladimir Gessen