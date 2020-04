 Esto es noticia 22-04-2020

VOA: ESTADOS UNIDOS ASEGURA QUE ES “MENTIRA” QUE SANCIONES IMPIDAN COMPRA DE MEDICINAS O ALIMENTOS EN VENEZUELA...

El encargado de Negocios de la Oficina Externa de Estados Unidos para Venezuela, James Story, asegura que no existe un ejemplo de una empresa que se haya negado a venderle insumos médicos a Venezuela como consecuencia de las sanciones. "¿Que no pueden comprar medicamentos o comida?. Entonces pregunto yo ¿Por qué los bodegones en Caracas en Venezuela están tan llenos de cosas de Estados Unidos? ¿Es que la ayuda humanitaria de medicinas y de insumos de hospitales de la cruz roja no llega a Venezuela?...

Jaime Moreno entrevista a James Story en la Voz de América VOA, a continuación...