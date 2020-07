 Viaje por el mundo con dos recetas de alitas de pollo, al estilo de Todounchef

View this post on Instagram

Una de las cosas que más me gusta de cocinar es que podemos viajar a tierras lejanas con cada plato y ahora que nuestros hijos están empezando vacaciones es un buen plan. Es como si transformáramos nuestra casa en un restaurant privado para consentir a nuestros clientes más especiales. . Hoy quiero darte mi receta de alitas de pollo con una variante especial, le vamos a dar mucho sabor y nos vamos a ir al lejano Oriente. A unas las vamos a caramelizar con salsa agridulce y las otras con salsa teriyaki. Así cada quien puede escoger un sabor y una cultura diferente en cada bocado. Para no complicarse y garantizar que te queden divinas Yo te recomiendo que uses las salsas de @Mccormick_ve que son perfectas. . Para esta #receta #fácil, rápida y sabrosa hay un par de claves. La primera es que hacemos el empanizado con Maizina Americana mezclada con los condimentos. La segunda, freímos las alitas y luego las llevamos al horno para lograr ese caramelizado que nos hace chupar los dedos jeje. . Desliza descubre y guarda la receta . Aquí les dejo el paso a paso para que la preparen cómo #todounchef y vivas una experiencia muy especial. Recuerda, pon una música especial de fondo para que crees el ambiente perfecto. Ingredientes para 4 personas: 1 ½ kg. alitas de pollo 1 taza de Maizina Americana 1 cda de cebolla en polvo @McCormick_ve 1 cda de pimentón en polvo @McCormick_ve 1 cda de jengibre @McCormick_ve 1 cdta de sal ¼ taza de pan rallado (opcional) ½ taza de salsa agridulce @McCormick_ve ½ taza de salsa teriyaki @McCormick_ve Procedimiento: 1.-Mezclamos la @MaizinaAmericana con los condimentos, pasamos las alitas por la mezcla y reservamos por 30 minutos en la nevera 2.-En un caldero, a temperatura media alta con suficiente aceite, freímos las alitas por cada lado por 4 minutos y retiramos 3.-Las pasamos por papel absorbente y colocamos en un envase refractario. Bañamos una mitad con la salsa agridulce y la otra con la teriyaki 4.-Ahora las llevamos al horno que hemos precalentado a máxima temperatura y las caramelizamos por 7 minutos 5.-Retiramos, servimos y listo